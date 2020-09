Việc nước, việc làng đất vàng cũng hiến

BHG - “Có trường lớp mới khang trang, đời con, đời cháu mình yên tâm đến lớp vui chơi, học hành, đấy mới là giá trị lớn nhất; bởi vậy, cho dù “tấc đất, tấc vàng” nhưng vì việc làng, đất vàng tôi cũng hiến”, anh Thò Mí Sính, thôn Khai Hoang II (xã Xín Cái – Mèo Vạc) vui vẻ nói.

Trường Mầm non xã Xín Cái được xây dựng khang trang.

Khai Hoang II hiện vẫn là thôn đặc biệt khó khăn với gần 100% đồng bào dân tộc Mông. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi với quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún. Thôn có Trường Mầm non, năm 2016, huyện Mèo Vạc có chủ trương xây mới thay thế cho trường cũ đã xuống cấp, không đảm bảo việc dạy và học. Tuy nhiên, quỹ đất của nhà trường khi ấy không đảm bảo theo quy mô xây dựng được thiết kế. Khó khăn lúc này đặt ra cho chính quyền địa phương là phải tìm được mặt bằng rộng trên 3.000 m2 để xây dựng.

Nắm được chủ trương này, đồng thời được sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền xã, anh Thò Mí Sính đã tự nguyện hiến gần 1.600 m2 đất sản xuất của gia đình để xây trường. Nhưng diện tích này mới chỉ đáp ứng được một nửa quy mô thiết kế nên anh đã vận động 4 hộ có đất liền kề hiến thêm 2.600 m2. Giữa năm 2019, Trường Mầm non Xín Cái được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng với diện tích rộng hơn 4.000 m2; gồm một nhà 2 tầng với 6 phòng học kiên cố. Đây là công trình hỗ trợ nhân đạo do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) tài trợ cho tỉnh thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nhờ đó, năm học 2020 – 2021, nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang phục vụ giảng dạy cho gần 100 học sinh Mầm non trên địa bàn xã.

Không chỉ có tấm lòng vàng hiến đất xây dựng trường mầm non, anh Sính còn tích cực tham gia nhiều hoạt động khác trong xây dựng NTM, nhất là việc tham gia góp kinh phí, ngày công làm đường bê tông nội thôn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn và trồng cỏ giúp nâng cao thu nhập. Hiện nay, gia đình anh đang nuôi 9 con trâu, bò, 12 con lợn và trên 50 con gia cầm. Đặc biệt, anh Sính còn chủ động giúp đỡ các hộ nghèo trong thôn bằng cách hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn kinh nghiệm chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ bò giống theo hình thức nuôi rẽ cho 5 hộ nghèo trong thôn, giúp họ có thêm cơ hội thoát nghèo. Ngoài ra, anh còn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, nhất là đóng góp các loại quỹ xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Xín Cái, Phan Văn Hào, cho biết: Hiện nay, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, giao thông không thuận lợi, địa hình bị chia cắt…; tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, vẫn có không ít hộ dân không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng NTM, qua đó góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí của xã. Điển hình như hộ gia đình anh Thò Mí Sính, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng anh luôn gương mẫu chấp hành tốt các quy định của địa phương cũng như tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Đối với các gương điển hình này, xã đã có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời nhằm ghi nhận sự đóng góp của họ, đồng thời tạo sức lan tỏa trên phạm vi toàn xã…

Trong Đại hội Thi đua yêu nước huyện Mèo Vạc lần thứ V vừa qua, hình ảnh người nông dân Thò Mí Sính, với dáng người loắt choắt vinh dự lên sân khấu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 đã khiến nhiều người nể phục.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ