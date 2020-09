Thành phố Hà Giang đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học

BHG - Cùng với nâng cao chất lượng học tập, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong các trường có học sinh bán trú cũng được đặc biệt quan tâm, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh.

Chế biến thức ăn cho học sinh Trường Mầm non Sao Mai.

Thành phố Hà Giang có nhiều trường tiểu học, mầm non tổ chức ăn cho học sinh bán trú, công tác VSATTP luôn được các trường đặt lên hàng đầu. Đồng chí Đinh Văn Lưu, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết: Trung tâm thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) trong các trường học, tổ chức tuyên truyền tại các trường, đảm bảo không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Vào năm học mới 2020, Trung tâm đã kiểm tra 100% các bếp ăn bán trú trên địa bàn. Kết quả cho thấy, cơ bản các tổ chức, cá nhân đã thực hiện khám sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP (đối với chủ cơ sở và người lao động), các trường đều ký giấy cam kết đảm bảo VSATTP; ghi chép sổ kiểm thực 3 bước theo quy định; dụng cụ chế biến, bảo quản, chứa đựng đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; thức ăn chế biến đúng theo quy trình bếp một chiều, từ thực phẩm tươi đầu vào đến đầu ra là thức ăn an toàn; thức ăn sau khi nấu chín được kiểm tra VSATTP và lấy mẫu lưu trong vòng 24 giờ; 100% bếp ăn tập thể chứng minh được nguồn gốc hàng hóa thực phẩm an toàn và nhân viên bếp ăn có kiến thức về VSATTP; toàn thành phố có 25 bếp ăn bán trú đều đảm bảo VSATTP.

Chất lượng ATTP trong các trường học liên quan đến nhiều khâu, nhiều quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng thực phẩm là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội. Trung tâm thường xuyên tổ chức, tiến hành giám sát, kiểm tra VSATTP tại các trường nhằm phát hiện kịp thời thực phẩm không đảm bảo VSATTP, nhắc nhở và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để giảm thiểu ảnh hưởng xấu của thực phẩm kém chất lượng tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả đảm bảo VSATTP trong trường học, Trung tâm còn tổ chức tuyên truyền tại các trường học. Hình thức tuyên truyền đa dạng: Trực tiếp tại các buổi chào cờ, trên hệ thống loa của trường, các buổi sinh hoạt... Ban giám hiệu các trường chú trọng công tác tuyên truyền, bổ sung kiến thức ATTP cho người trực tiếp chế biến thức ăn tại các bếp ăn tập thể, tuyên truyền trực tiếp đến học sinh. Từ đó, các em chủ động hơn trong việc phòng tránh thực phẩm bẩn và lên tiếng trước những bữa ăn không đảm bảo chất lượng.

Trường Mầm non Sao Mai có hơn 600 học sinh, đây là số lượng khá đông nên nhà trường rất chú trọng đến vấn đề VSATTP. Các cô nuôi đều đeo khẩu trang, găng tay khi chế biến và chia khẩu phần, mọi vật dụng đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp theo trật tự nhất định. Đồng chí Lê Thị Tám, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho biết: Trường luôn đảm bảo quy trình bếp ăn một chiều, 100% các cô nuôi được tham gia lớp học kỹ năng chế biến cho trẻ mầm non; có hợp đồng cam kết giữa các đơn vị cung cấp thực phẩm với nhà trường; cam kết giữa nhà trường và các cô nuôi… thực hiện nghiêm chỉnh VSATTP. Nhà trường cùng Trung tâm kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm, chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm với doanh nghiệp vi phạm về ATTP.

Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền giám sát chặt chẽ nhiều năm nay, các trường có bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể chưa để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào cho học sinh. Các bậc phụ huynh yên tâm với việc học tập, ăn, uống tại trường của con, em mình.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ liên ngành, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất các bếp ăn tập thể trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền đến các trường học. Đặc biệt trong dịp Tết Trung thu sắp tới sẽ thắt chặt các khâu kiểm tra, hậu kiểm tra một cách kỹ lưỡng.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN