Kết nối xây dựng những mái trường trên miền đá

BHG - Trong thời gian qua, nhiều điểm trường Mầm non, Tiểu học tạm bợ, xuống cấp ở các thôn, xã khó khăn của huyện Quản Bạ được xây dựng khang trang từ sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái; đặc biệt là sự kết nối của chị Nguyễn Thị Thủy (Thiện tâm Quản Bạ) với các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Điểm trường Mầm non An Vui 3 - Trúc Sơn, xã Quản Bạ.

Từ 2018 đến nay, trên địa bàn huyện đã khánh thành 5 điểm trường Mầm non và 2 điểm trường hiện đang trong giai đoạn thi công. Trung bình mỗi một điểm trường có diện tích trên 150 m2, tất cả đều đảm bảo số phòng học và các công trình phụ, như: Bếp nấu ăn, nhà vệ sinh khép kín, có sân chơi và đồ chơi cho học sinh; trung bình chi phí xây dựng cho mỗi điểm trường khoảng trên 270 triệu đồng. Để có được những mái trường khang trang như vậy là nhờ sự kết nối của chị Thủy với bà Vietly Nguyễn, nhà tài trợ chính; cùng Nghệ sĩ Đại Nghĩa, hai họ Trần và Vũ tại Hoa Kỳ và nhiều nhà tài trợ khác. Qua đó, trẻ em vùng cao Quản Bạ đã có những điểm trường khang trang cùng với tên gọi thân thương, như: Điểm trường An Vui, Hướng Việt, Hướng Dương…

Đến thăm điểm trường Trúc Sơn, thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ (Quản Bạ) hay còn gọi là điểm trường An Vui 3; khi cô giáo Nguyễn Thị Thân và mọi người đang dọn dẹp, vệ sinh lớp học để chuẩn bị đón năm học mới. Cô giáo Thân chia sẻ: Trước đây, lớp học sập xệ, phải học nhờ điểm trường Tiểu học; học sinh không có đồ chơi, nên các bé không muốn đến lớp; còn mỗi khi có mưa to, gió lớn; chúng tôi rất lo cho sự an toàn của các bé và chính mình. Nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ của chị Nguyễn Thị Thủy và các nhà hảo tâm; từ tháng 1. 2020 học sinh không những đã có lớp học khang trang, còn được tài trợ nhiều đồ chơi mà còn thu hút học sinh đến lớp đông đủ. Đó chính là niềm vui, động lực giúp chúng tôi cũng như người dân đây đã không ngừng cố gắng mỗi ngày. Chúng tôi sẽ luôn dạy và học tốt, cũng như giữ gìn trường, lớp sạch sẽ để không phụ lòng của các nhà hảo tâm.

Trực tiếp đưa chúng tôi đến thăm từng điểm trường, chị Thủy vừa đi vừa chia sẻ: “Chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các công trình, may nhờ có ông xã giúp quản lý, giám sát xây dựng và được chính quyền địa phương quan tâm, người dân nhiệt tình giúp đỡ…; đặc biệt, mỗi lần khánh thành điểm trường, nhìn những mầm xanh của đất nước trên mảnh đất khó khăn này rộn tiếng nô đùa khi được học tập trong những phòng học khang trang có đồ chơi và đầy đủ các đồ dùng thiết yếu; chúng tôi lại thấy ấm lòng, như được tiếp thêm động lực để tiếp tục vì cộng đồng, vì học sinh và người dân trên miền đá xám...”

Không chỉ điểm trường Trúc Sơn, mà còn nhiều điểm trường, như: Điểm trường thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn; Sang Phàng, xã Đông Hà; Mỏ Sài và Lùng Cúng, xã Thanh Vân... Đã không còn cảnh cô, trò chen chúc trong những phòng học tạm bợ, dột nát; mùa Đông thì lạnh buốt, mùa Hè thì nóng bức,… giờ đây thay vào đó, là những mái trường khang trang,… mà mọi người hằng mong ước nay đã thành hiện thực. Ngoài ra, chị Thủy và các nhà hảo tâm còn kêu gọi, kết nối giúp đỡ nhiều mảnh đời đặc biệt khó khăn, như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ điều trị bệnh cho người nghèo; tặng chăn màn, quần áo, tư trang cho những hộ nghèo vùng cao,...

Để có được những ngôi trường khang trang, kiên cố cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập ngày một tốt hơn; ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, rất cần những tấm lòng hảo tâm như chị Thủy cũng như những nhà hảo tâm khác đã không ngừng quan tâm đến huyện Quản Bạ nói riêng và mọi miền nói chung, nhằm góp phần giúp cho ngành Giáo dục ngày một phát triển…

Bài, ảnh: VƯƠNG MAI