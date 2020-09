BHG - Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần TTP Phú Yên tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương lần thứ 4” tại huyện Hoàng Su Phì.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Sui Thầu, xã Chiến Phố.

Tại đây, đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Công ty cổ phần TTP Phú Yên đã tổ chức khánh thành công trình đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Sui Thầu, xã Chiến Phố. Công trình có chiều dài 270m, ngang 2m, tổng kinh phí 80 triệu đồng, do Công ty cổ phần TTP Phú Yên tài trợ. Bên cạnh đó, trao tặng cho các em học sinh Trường THCS Chiến Phố nhiều phần quà ý nghĩa như: Áo ấm mùa Đông, ủng và khăn ấm, 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá các phần quà 70 triệu đồng; tặng điểm trường xã Sán Xả Hồ 1 bộ thiết bị nấu cơm hơi trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn còn trao tặng cho đại diện Công an huyện Hoàng Su Phì 5 bộ máy vi tính, 300 kính chống giọt bắn phòng chống dịch Covid - 19 và các trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao, tổng giá trị 60 triệu đồng.

Mỹ An (Công an tỉnh)