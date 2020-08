Sức trẻ tình nguyện nơi biên cương

BHG - Được khởi xướng và phát triển hơn hai thập kỷ, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã trở thành hoạt động trọng tâm của các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện; màu áo xanh của tuổi trẻ Hà Giang đang tiếp nối sự sẻ chia với cộng đồng bằng những công trình, phần việc ý nghĩa.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp nhân dân phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) làm đường giao thông.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 được triển khai từ 1.7 - 31.8 với chủ đề “Thanh niên Hà Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Đồng chí Thèn Văn Quân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chiến dịch được phát động muộn hơn so với mọi năm. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết, hăng say của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa. Với phương châm, mỗi ĐVTN có 1 hoạt động tình nguyện, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn có từ 1 công trình trở lên gắn với các phong trào chào mừng đại hội Đảng các cấp. Các cấp bộ đoàn đang tích cực triển khai các chiến dịch, gồm: Mùa Hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và chương trình Tiếp sức mùa thi. Thông qua đó, nhằm huy động sự tham gia của ĐVTN, công chức, viên chức trẻ tham gia xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn; tăng cường khối đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, các hoạt động của Chương trình Tiếp sức mùa thi đã để lại những dấu ấn tốt đẹp; sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu công tác, phong trào thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh (HS) tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia an toàn và đạt kết quả cao. Năm nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm giúp HS tự tin tham dự kỳ thi. Thành lập các đội giáo viên, sinh viên hỗ trợ ôn tập kiến thức cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông, cấp phát nước, đồ ăn miễn phí. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 45 đội hình tiếp sức với 400 tình nguyện viên tham gia.

Là một trong những tổ chức Đoàn cơ sở có hoạt động tình nguyện Hè sôi nổi, thiết thực; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn ghi dấu ấn sâu sắc qua các năm. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: Với chủ đề “Tuổi trẻ Công an Hà Giang tình nguyện hướng về cơ sở”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay được đơn vị tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng điểm về an ninh, trật tự và các xã phấn đấu về đích NTM. Sau hơn 3 tuần triển khai, các đơn vị đoàn trực thuộc đã thành lập các đội thanh niên xung kích tại các cơ sở; tăng cường tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, xâm hại trẻ em, tham gia phòng, chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, làm đường giao thông nông thôn... Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt của ĐVTN khối lực lượng vũ trang trong các hoạt động vì an sinh xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

Dấu ấn của Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè không chỉ thể hiện bằng những con số, những công trình, phần việc mà còn xuất hiện nhiều sáng kiến hay, mô hình hiệu quả mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ huyện biên giới Mèo Vạc, chúng tôi được biết: Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM, BTV Huyện đoàn Mèo Vạc đã có ý tưởng cho ra mắt mô hình Đội Mô tô tình nguyện vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng NTM tại các địa bàn giao thông còn khó khăn, không thể sử dụng ô tô. Một hoạt động ý nghĩa khác, Huyện đoàn Yên Minh tổ chức các đêm nhạc từ thiện nhằm vận động, gây quỹ cho chương trình thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam 27.7 và thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tại địa phương. Những việc làm sáng tạo này đã nhận được sự tham gia tích cực của lực lượng ĐVTN, nối tiếp những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và góp phần làm nên một mùa Hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 đã và đang để lại dấu ấn sâu sắc với những công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Hà Giang, sau hơn 3 tuần triển khai, các cấp bộ đoàn đã thành lập được 220 đội tình nguyện với gần 3.000 ĐVTN tham gia; hoàn thiện 60 công trình thanh niên tại các huyện, xã và 15 tuyến đường thanh niên; sửa chữa, xây dựng 23 km đường giao thông nông thôn; cấp, phát thuốc miễn phí cho trên 400 người dân, giúp đỡ 70 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN