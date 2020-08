Phòng, chống dịch Covid-19 trong vận tải hành khách

BHG - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông, Vận tải (GT-VT) chỉ đạo các lực lượng chức năng của ngành phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn.

Ban Quản lý Bến xe Hà Giang phát tờ rơi tuyên truyền cho hành khách.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GT-VT, những ngày qua, lực lượng Thanh tra Giao thông tích cực phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế, công an… tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả các nhà xe đang hoạt động các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh. Đồng chí Đặng Anh Nghĩa, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1 cho biết: Sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, lực lượng Thanh tra giao thông đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tất cả các phương tiện vận tải hành khách. Việc kiểm tra được thực hiện 24/24h, tập trung vào công tác phòng, chống dịch, như: Trang bị dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách, nhất là việc thực hiện ghi chép thông tin hành khách trong quá trình di chuyển được yêu cầu bắt buộc. Bên cạnh đó, kiểm tra toàn diện các điều kiện phương tiện, người lái đối với xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình hoạt động.

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, ngành. Anh Phạm Thế Thắng, nhà xe Thành Hiền chạy tuyến Hà Giang – Hà Nội cho biết: Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng khách giảm nhiều so với trước đây. Để đảm bảo an toàn, nhà xe cung cấp khẩu trang miễn phí cho hành khách khi lên xe, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Sau khi kết thúc mỗi chuyến đi, tất cả các đồ dùng, như: Chăn, gối, nệm, giường nằm, toàn bộ xe... được tiến hành giặt, vệ sinh sạch sẽ. Cùng với đó, nhà xe lập danh sách tất cả các hành khách theo từng chuyến đi bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ và vị trí đón, trả khách để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch khi cần thiết.

Theo Anh Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc điều hành Bến xe Hà Giang: Bến xe luôn trong tư thế sẵn sàng phòng, chống dịch. Ban quản lý bến thực hiện đầy đủ các biện pháp theo sự chỉ đạo của Sở GT-VT, yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch; quán triệt cán bộ, nhân viên, người điều khiển phương tiện và hành khách thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tụ tập quá 10 người trong cùng một khu vực và thực hiện khoảng cách khi giao tiếp từ 2 m trở lên.

Ngoài ra, Sở GT-VT chỉ đạo Phòng Quản lý phương tiện và người lái phối hợp với bến xe, các đơn vị vận tải đẩy mạnh tuyên truyền; yêu cầu các đơn vị vận tải và các cơ quan quản lý, khai thác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Ngoài ra, Sở cũng khuyến cáo hành khách hạn chế nói chuyện, ăn uống trong quá trình di chuyển, không khạc nhổ bừa bãi. Trong quá trình làm việc, nếu người điều khiển phương tiện hoặc hành khách có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi cần thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt, trước khi lên phương tiện, hành khách bắt buộc thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế giấy. Qua đó, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Bài, ảnh: THÀNH NHÂN