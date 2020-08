Người dân Hà Giang cần tích cực cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Theo thống kê của Sở TT&TT, tính đến 8 giờ ngày 13.8, người dân Hà Giang mới chỉ có 40.962 lượt tải ứng dụng Bluzone (chiếm gần 5% tổng dân số toàn tỉnh) để phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó cao nhất là thành phố Hà Giang 11.132 lượt tải, Bắc Quang 7.508 lượt, Vị Xuyên 5.182 lượt… thấp nhất là huyện Bắc Mê chỉ có 1.479 lượt tải. Đây là tỷ lệ thấp nhất cả nước về số lượt tải ứng dụng cảnh báo sớm cho người dân trong trường hợp họ từng tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Cùng có tỷ lệ này là các tỉnh Trà Vinh và Sơn La.

Phần mềm Bluezone được cài đặt trên các điện thoại thông minh.

Bluezone là ứng dụng trên điện thoại cá nhân do các kỹ sư phần mềm của Việt Nam sản xuất. Sau khi cài đặt, người dùng phải bật Bluetooth để nhận cảnh báo nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Người dùng tham gia cộng đồng Bluezone, các smartphone có thể giao tiếp với nhau ở khoảng cách 2m, ghi nhận quá trình tiếp xúc gần (vào lúc nào, bao lâu). Từ tính năng ưu việt đó, sau khi Bộ TT&TT triển khai phần mềm Bluezone từ tháng 4.2020 trên toàn quốc, Sở TT&TT Hà Giang đã phối hợp với Cục Tin học hóa triển khai trên địa bàn; tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tuyên truyền đến người dân biết, hiểu và tải ứng dụng cài đặt, nhất là nhóm các bạn trẻ thanh niên dễ tiếp cận các ứng dụng phần mềm. Bên cạnh đó Sở cũng tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan, các video hướng dẫn, các khuyến cáo tới người dân trên hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh như, các trang thông tin; hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh ioffices; trang fanpage của sở, của Cổng thông tin hành chính công; nhắn tin trên hệ thống mạng xã hội Zalo cho các đầu số thuê bao toàn tỉnh có cài đặt ứng dụng zalo này; phát trên các bản tin loa phát thanh của các xã, phường…

.

Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Thái Hòa trao đổi về kế hoạch triển khai Bluezone trên địa bàn tỉnh

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có gần 5% tổng dân số toàn tỉnh tải ứng dụng và cài đặt, đây là con số khá khiêm tốn so với các địa phương khác như Đà Nẵng (34,13%), Hà Nội (23,83%), Quảng Ninh (22,61%), TP.HCM (22,05.%) và Bắc Ninh (17,84%). Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Thái Hòa lý giải: Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan, lơ là của người dân đối với dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó do điều kiện kinh tế của người dân tỉnh ta còn khó khăn, việc trang bị được chiếc Smaphone thông minh, có cấu hình đủ mạnh để tải và chạy ứng dụng này còn hạn chế. Đồng thời, còn một bộ phận người dân e ngại sợ tốn pin điện thoại do sử dụng phần mềm này vì phải bật tính năng Bluetooth …

.

Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Thái Hòa lý giải về tỷ lệ người dân Hà Giang tải ứng dụng Bluezone thấp so với cả nước.

Anh Nguyễn Thanh Hải nhân viên taxi Mai Linh hướng dẫn khách hàng bật tính năng Bluezone trên điện thoại.

Là người phải tiếp xúc với khách hàng, anh Nguyễn Thanh Hải, tài xế taxi Mai Linh cho biết: Phần mềm Bluezone được Công ty Mai Linh cài đặt cho tất cả các nhân viên của mình và yêu cầu phải sử dụng thường xuyên. Trong quá trình đưa, đón khách hàng, anh Hải đều phải kiểm tra ứng dụng có cảnh báo gì không, đồng thời anh cũng yêu cầu khách hàng thực hiện đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.

. Anh Nguyễn Thanh Hải trao đổi về ứng dụng Bluezone

Theo các chuyên gia, Bluezone chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu 60% dân số trưởng thành tham gia sử dụng. Do vậy, các địa phương trên cả nước cần tích cực hơn nữa trong việc vận động người dân tải và sử dụng ứng dụng Bluezone. Đây là cách đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả nhất nhằm tìm ra những người nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, từ đó hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Ứng dụng Bluezone được xem như “Khẩu trang điện tử”, việc người dân Hà Giang còn hạn chế tải ứng dụng để cài đặt cũng ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Trong thời gian tới, các thuê bao di động đang sử dụng smartphone nhưng chưa cài đặt Bluezone, Sở TT&TT sẽ phối hợp với Cục Viễn thông làm việc với các nhà mạng có một số biện pháp thông tin đề nghị người dân cài đặt phần mềm để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng.

.

Video hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Bluezone

Bài, ảnh: Lê Lâm