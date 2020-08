Nà Chì vực dậy sau cơn lũ

BHG - Trong con lũ xảy ra ngày 5.7, xã Nà Chì (Xín Mần) là địa phương chịu thiệt hại nặng nề với 104 ngôi nhà bị ảnh hưởng, cùng nhiều công trình phúc lợi, hoa màu của nhân dân bị cơn lũ phá hủy. Sau khi cơn lũ qua, chính quyền và người dân nơi đây đang từng bước vực dậy cùng bà con ổn định cuộc sống, làm lại những gì đã mất.

Gia đình anh Hoàng Quang Cảnh, thôn Tân Sơn chuẩn bị dựng lại nhà mới.

Sau chén trà, đồng chí Vương Đình Thuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nà Chì ngậm ngùi chia sẻ: Đồng chí phải lên xem trực tiếp mới thấy được thiệt hại, khó khăn của bà con, chỉ có 3 thôn trên địa bàn xã thoát được cơn lũ lịch sử; còn 10 thôn, nơi nào cũng bị lũ làm cho bầm dập trong đêm. Nếu còn có từ nào diễn tả tình trạng mạnh hơn “thất thủ” và cô lập thì chính là để tả tình trạng của Nà Chì lúc bấy giờ.

Thôn Tân Sơn nằm cách trung tâm xã khoảng 3 km, toàn bộ đường vào thôn là những vết lở do cơn lũ để lại; trên ta luy dương, những mảng đất, đá trơ vơ chỉ chờ có mưa lại ập xuống vồ lấy bất kỳ ai đi qua. Anh cán bộ đưa chúng tôi đi nói: Chưa thấy như vậy bao giờ anh ạ, cả đêm trời không gió, lốc gì mà chỉ có mưa và sét rồi thì bao nhiều nhà cửa bị bùn, nước cuốn trong đêm. Lát nữa, anh cứ nhìn những vạt đồi của các bản thì sẽ thấy; gia đình em cũng có 1 ha quế trồng được 3 năm bị cuốn trôi gần hết.

Trong 104 hộ bị thiệt hại, trong đó, có 2 hộ bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở và các công trình phụ; 15 hộ phải di chuyển khẩn cấp, 46 hộ bị ảnh hưởng từ 30 -80%. Nếu chỉ dựa trên báo cáo sẽ chỉ thấy được phần nào thiệt hại về vật chất của bà con, nhưng khi trực tiếp đến các thôn, bản sau cơn lũ dù đã gần một tháng; bà con nơi đây vẫn chỉ đang gượng dậy để làm lại những gì thiên nhiên đã cướp đi. Những vạt đồi vốn xanh mướt trước đây của các thôn, bản; nay chỉ còng trơ lại những sạt lở cùng những con đường nối giữa các thôn, bản với nhau sẽ còn phải mất rất nhiều công sức của con người mới có thể đia lại được.

Tại thôn Tân Sơn, chúng tôi đến thăm nhà ông Hoàng Quang Cảnh, một trong những hộ bị thiệt hại trên 80% tài sản và nhà ở. Căn nhà nằm dưới chân núi của gia đình ông sau cơn mưa kéo dài đã bị mảng đồi sau lưng sạt xuống đè bẹp. Vừa bào cột để làm căn nhà mới, ông Cảnh vừa kể: “Hai vợ chồng tôi thức cả đêm khi mưa to kéo dài, tầm 4 giờ sáng, nhìn ra ngoài trời thấy những luồng nước từ trên núi chảy xuống; tôi vội đưa hai đứa cháu ra khỏi nhà và di chuyển những tài sản quan trọng ra nơi an toàn. Sau đó một lúc thì đất lở ập vào làm sập hoàn toàn căn nhà bao năm vợ chông tôivất vả mới có được. Nhà tôi vẫn còn may mắn, vì công trình phụ và chuồng trâu, bò không bị đất lở cuốn đi nên vẫn còn chỗ trú chân tạm. Quyết định di chuyển nhà sang vị trí mới an toàn hơn, không kịp nghĩ nhiều, còn 2 con trâu là tài sản lớn nhất trong nhà tôi bán đi để lấy tiền làm nhà; cùng đó là vay mượn anh em, họ hàng. Chuẩn bị vật liệu xong, ngày ngày tôi tự đục đẽo những cây gỗ để làm nhà, mong sớm có chỗ trú mưa, nắng để ổn định cuộc sống…”. Ông Hoàng Văn Ngấn, thôn Nậm Khương, là một trong 2 hộ bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở và tài sản trong cơn lũ; với người nông dân này mọi thứ đều phải làm lại từ đầu.

Trao đổi với anh Đỗ Minh Khiêm, Chủ tịch UBND xã Nà Chì được biết: Trước những thiệt hại do cơn mưa lớn gây ra, UBND xã đã khẩn trương cùng người dân nhanh tróng khắc hậu quả phục thiên tai để ổn định cuộc sống. những tuyến đường bị sạt lở, khiến giao thông bị tê liệt đã được chính quyền và người dân tích cực san gạt để hoạt động đi lại của bà con trở lại bình thương. Các công trình phúc lợi trọng yếu bị hư hại cũng đang được sửa chữa... Trên 10 thôn của xã, sau cơn lũ quét đi qua đều để lại thiệt hại nặng nề cho người dân về nhà ở và tài sản; xã đã tiến hành rà soát khẩn trương đưa các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở ra nơi an toàn và cùng bà con khắc phục nơi ăn, ở tạm thời. Đối với 2 hộ bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở, UBND xã đã xin ý kiến cấp trên để hỗ trợ gắn với chương trình xây nhà cho người có công, CCB nghèo, người nghèo. Theo đó mỗi gia đình sẽ được chương trình hỗ trợ 50 triệu đồng, còn 10 triệu đồng UBND xã sẽ huy động đóng góp hỗ trợ cho các hộ. Những gia đình bị thiệt hại sau cơ lũ trên địa bàn xã hiện đang rất khó khăn, trước mắt, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đủ sức để hỗ trợ nhiều cho bà con nên rất cần sự tương thân, tương ái của các nhà hảo tâm và toàn xã hội…

Bài, ảnh: Trọng Toan