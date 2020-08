"Kích hoạt" trạng thái chống dịch như chống giặc

BHG - Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ tuyến biên giới, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh ngày đêm kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý trên 23,8 km đường biên giới thuộc địa bàn 2 xã Thượng Phùng và Xín Cái (Mèo Vạc). Từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, tình trạng công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn ra rất phức tạp. Bước sang giai đoạn thứ 2 của cuộc chiến chống dịch, đơn vị đã thành lập và duy trì 5 chốt chặn cố định ở các Mốc 450, 465, 489, cầu Tràng Hương, thôn Khai Hoang, xã Thượng Phùng và 3 tổ tuần tra lưu động, túc trực trên tuyến biên giới để làm nhiệm vụ. Từ tháng 2 đến nay, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, thu dung và tiếp nhận khoảng 2.800 lượt công nhân lao động từ nước bạn trở về Việt Nam. Cao điểm giữa tháng 7, các tổ tuần tra liên tục phát hiện 400 - 500 người nhập cảnh trái phép, có ý định trốn cách ly y tế tập trung; 70 - 80 người xuất cảnh trái phép. Trong đó, có nhiều vụ việc nhức nhối, tính chất nguy hiểm, đã chuyển cho công an mở rộng điều tra 1 đường dây tội phạm tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, giải cứu 14 nạn nhân.

Chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Lao Chải hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tá Nghiêm Duy Khiêm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái, cho biết: Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngoài lực lượng chủ lực là cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, còn có Đội cơ động Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Mèo Vạc và chiến sĩ các Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Đồng Văn tăng cường hỗ trợ để ngăn chặn kịp thời “làn sóng” nhập cảnh trái phép. Tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép đều được đưa về khu cách ly theo quy định. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ăn nghỉ tại rừng nhưng các chiến sĩ không quản ngại gian khó để kiểm soát địa bàn, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch cũng như bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Với sự động viên kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, bằng tấm lòng, tình cảm của nhân dân và bằng ý chí kiên định, vững vàng, chúng tôi sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Có mặt tại chốt trực Mốc 238, Trạm kiểm soát Biên phòng Lao Chải thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên), chúng tôi thấy rõ tinh thần khẩn trương, quyết liệt của các cán bộ, chiến sĩ làm việc tại đây. Việc ngăn chặn phòng, chống dịch bệnh luôn luôn đặt trong trạng thái chủ động để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân thường trực 24/24 giờ bám sát, nắm chắc tình hình để kiểm soát tốt vùng biên. Vì địa bàn rộng, có nhiều đường mòn, nên một trong những cách làm hay để ngăn chặn những đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép là phát huy vai trò của các tổ tự quản an ninh trật tự tại thôn, bản; người dân là “mắt xích” quan trọng nhất trong tố giác tội phạm. Chính sự vào cuộc nhiệt tình, có trách nhiệm của quần chúng nhân dân là yếu tố để ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại Mốc 238, xã Lao Chải (Vị Xuyên). Ảnh: MỘC LAN

Anh Giàng Seo Dình, Bí thư Chi bộ thôn Lùng Chư Phùng, xã Lao Chải cho hay: “Chi bộ thôn đã cùng với những người có uy tín, già làng, trưởng bản và các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền để bà con nhận thức rõ về nguy cơ, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, vận động nhân dân không đi qua biên giới, không tụ tập đông người, mặc dù là vùng giáp biên nhưng bà con nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh”. Chị Vàn Thị Bàn chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tôi không sang Trung Quốc làm thuê mà ở nhà chăn nuôi và trồng rừng”.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 277 km, với tổng số 442 mốc, các cửa khẩu và nhiều đường mòn qua lại tại 34 xã, thị trấn thuộc 7 huyện biên giới; thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì 59 chốt kiểm soát cố định, 17 Tổ cơ động, với 261 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 177 công an, dân quân, y tế tham gia thường trực, tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 291 vụ, với 1.570 công dân nhập cảnh trái phép; bàn giao các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra 303 vụ, với trên 1.400 đối tượng, đáng chú ý là 1 vụ chuyên án mua bán người; 1 vụ tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài. Cùng với đó, tuyên truyền được 557 buổi, với 29 nghìn lượt người nghe về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Trung tá Lê Việt Phương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Trong giai đoạn đầu phòng, chống dịch Covid-19, với sự giúp đỡ của hậu phương, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giai đoạn 2, BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, có phương án đảm bảo lực lượng, phương tiện, vật chất, trang bị hậu cần cho phòng, chống dịch theo 5 cấp mà Bộ Quốc phòng đã xác định. Việc kiểm soát, tuần tra trên biên giới, cửa khẩu tiến hành chặt chẽ, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Bài, ảnh: MỘC LAN