Toàn tỉnh thiệt hại hơn 80 tỷ đồng do mưa lũ

BHG - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 19 – 22.7 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân tại các huyện, thành phố: Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê và thành phố Hà Giang.

Người dân tổ 14 phường Trần Phú (TPHG) trong nước lũ để di chuyển đồ đạc. ảnh: Quỳnh Hương

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 10h ngày 22.7, mưa lũ đã làm cho 7 người chết và bị thương, trong đó 5 người chết (2 người ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, 1 người ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, 1 người ở xã Tân Quang, Bắc Quang, 1 người ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê) và 2 người bị thương. Về thiệt hại tài sản, có 2 nhà của người dân bị sập hoàn toàn, 64 ngôi nhà bị đổ tường, 800 nhà dân ngập úng, nước tràn vào nhà. Riêng tại huyện Bắc Mê bị ngập 6 thôn của xã Yên Định và 2 thôn xã Minh Ngọc đang bị ngập chưa xác định thiệt hại. Về nông nghiệp, trên 446ha lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 57,02 ha ao cá bị thiệt hại; 14 con trâu bị chết...

Thiệt hại về giao thông, tại thành phố Hà Giang có 33 tuyến đường bị ngập nước, vị trí ngập sâu nhất lên đến 1,2m; khoảng 3.800m3 đất đá sạt lở. Tại huyện Vị Xuyên, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và cầu cứng bị hư hỏng nặng. Tuyến Quốc lộ 2 tại km283 ÷ km285 khối lượng đất đá bị sạt lở ước 15.000m3. Quốc lộ 4C đoạn km2+050 và km0+700 bị ngập úng cục bộ; Quốc lộ 34 bị ngập úng 2 điểm gây ách tắc tại km1+300 và km3+700. Hơn 5.000m3 đất đá bị sạt lở taluy dương tràn ra mặt đường. Nhiều tuyến Tỉnh lộ trên địa bàn cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn 3.500m kênh mương bị hư hỏng, gẫy do sạt lở đất đá; 15m kè bị sập tại Trường Mầm non Hoa Hồng xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Về thiệt hại khác, đặc biệt là 2 nhà máy thủy điện Thuận Hòa (Vị Xuyên) và Thái An (Quản Bạ) bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc; 33 xe ô tô bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe; ngập 250 xe máy, xe đạp điện bị ngập nước… Ước tổng thiệt hại hơn 80 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện. Theo thông tin mới nhất, hiện tại các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh bị ách tắc cơ bản đã thông xe.

Trong thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương tập trung huy động các lực lượng triển khai các biện pháp khắc phục thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với Sở Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên Sông Miện và Sông Lô thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ. Khi xả lũ, kịp thời thông báo và cảnh báo đến chính quyền và người dân khu vực hạ du các nhà máy để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

Văn Long