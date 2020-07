Sơ kết 6 tháng đầu năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

BHG - Sáng 16.7, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Dự và chủ trì tại điểm cầu trung ương có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ – TB&XH. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ – TB&XH, lãnh đạo Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách – xã hội tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Trước tình hình đại dịch Covid – 19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ngành LĐ – TB&XH trong 6 tháng đầu năm đã chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam có 30,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi Covid – 19, số người bị giảm thu nhập chiếm 57,3%, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý II giảm còn 5,2 triệu đồng; có 897.500 người thất nghiệp. Tuy nhiên, với những chính sách an sinh xã hội, cách làm mới và sự năng động, sáng tạo, chia sẻ giữa người lao động và doanh nghiệp tại các địa phương, do đó các ngành nghề, lĩnh vực bị tác động sâu đã nhanh chóng phục hồi sau đại dịch. Theo đó, 6 tháng đầu năm ngành đã tập trung triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đã tiến hành giải ngân 11.593 tỷ đồng cho 11.539 người và 9.425 hộ kinh doanh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận về các nội dung: Công tác chi trả hỗ trợ Covid – 19; công tác giảm nghè; Đề án 22 của Chính phủ về xây dựng nhà ở cho người có công; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm… Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm với việc đẩy nhanh tiến độ gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; Nghị quyết 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ – TB&XH Đào Ngọc Dung biểu dương các địa phương đã nỗ lực cùng cả nước vượt qua đại dịch. Đồng thời đề nghị, chú trọng xây dựng thể chế, pháp lệnh về người có công; các địa phương cần có giải pháp trọng tâm, tạo ra dấu ấn, tập trung rà soát các mục tiêu và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngành đã đề ra; chú trọng phát triển thị trường lao động tại các địa phương trọng tâm…

Tin, ảnh: Hoàng Yến