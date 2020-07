Mưa lũ gây thiệt hại tại Xín Mần

BHG - Ngày 5.7, trên địa bàn huyện Xín Mần xảy ra mưa lớn gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Lãnh đạo huyện Xín Mần động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra

Với lượng mưa trên 210mm, kéo dài đã làm hư hỏng một số công trình phúc lợi và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, và cuốn trôi 1 cầu treo ở thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng. Đặc biệt, mưa to kéo dài đã gây sạt lở khiến 64 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 2 nhà sập hoàn toàn tại xã Nà Chì, và 6 nhà di chuyển khẩn cấp, 38 nhà bị ảnh hưởng từ 50 - 70%, 18 nhà bị ảnh hưởng từ 30-50%. Theo ước tính của huyện, tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra là trên 5,2 tỷ đồng.

Trước những hậu quả do mưa lũ gây ra, lãnh đạo huyện Xín Mần đã chỉ đạo, huy động mọi lực lượng tại chỗ để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do thiên tai; thống kê các nhà bị thiệt hại và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức rà soát những hộ nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất đá, sụt lún di chuyển nhà đến nơi đảm bảo an toàn. Duy trì chế độ trực 24/24h từ huyện đến các xã, thị trấn.

Tin, ảnh: Trọng Toan