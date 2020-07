LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

BHG - Chiều 29.7, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đến động viên, thăm hỏi gia đình anh Hoàng Xuân Huấn, cán bộ Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Giang bị sập nhà do mưa lớn, sạt lở đất vào ngày 21.7 tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao số tiền ủng hộ cho gia đình anh Hoàng Xuân Huấn.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Chung đã động viên, trao số tiền 5 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam cho gia đình anh Huấn và mong muốn gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng cũng đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình anh Nông Văn Chiến, công nhân Công ty TNHH một thành viên Trí Hưng tử vong do lũ cuốn trôi tại huyện Bắc Mê; hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Tú Minh, thôn 9, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang tử vong do sạt đất vùi lấp; hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình em Lý Giàng Tin và Lý Thị Ơn, tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì bị tử vong do lũ cuốn; trao 2 triệu đồng cho gia đình em Trịnh An Vi, thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang bị tử vong do lũ cuốn; trao 5 triệu đồng cho gia đình đoàn viên Nguyễn Minh Tiến, Trường PTDT bán trú THCS Tân Nam, huyện Quang Bình bị đổ nhà do mưa lũ phải di dời.

Trí Hiếu (LĐLĐ tỉnh)