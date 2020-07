Hội thảo An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh

BHG - Ngày 30.6 Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc về An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Dự hội thảo tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp – PTNT…

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Hà Giang

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó số vụ cháy có nguyên nhân do sự cố, mất an toàn trong sử dụng điện chiếm trên 50% tổng số vụ cháy đã được làm rõ. Từ thực tế trên, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra an toàn về PCCC đối với hệ thống, thiết bị điện tại cơ sở; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý, kiểm tra an toàn PCCC và điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ có liên quan đến sử dụng điện; thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng thiết bị điện. Kinh nghiệm trong việc lựa chọn, sử dụng hệ thống thiết bị điện tại cơ sở, hộ tiêu thụ điện… Đồng thời, rà soát hệ thống văn bản quy phạm phát luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về PCCC, an toàn điện và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; đánh giá trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong hoạt động thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu và sử dụng điện; quản lý chất lượng thiết bị điện trong sản xuất lưu thông, sử dụng; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và điều tra nguyên nhân vụ cháy…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ