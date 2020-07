Đoàn Thanh niên Quyết Tiến xây dựng xã không ma túy

BHG - Xác định tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Thời gian qua, Câu lạc bộ (CLB) Đoàn Thanh niên xã Quyết Tiến (Quản Bạ) xây dựng xã không ma túy đã không ngừng đổi mới hình thức hoạt động, tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả.

Đoàn viên và công an xã Quyết Tiến tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy tại các gia đình.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Quản Bạ đã phối hợp với Công an huyện triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 của Bộ Công an và T.Ư Đoàn về việc “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn. Phong trào này được thực hiện xuất phát từ thực tế hiện nay, tỷ lệ người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh, thiếu niên tương đối lớn, do đó, Huyện đoàn xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục ĐVTN. Để nâng cao hiểu biết và nhận thức pháp luật cho ĐVTN, các cấp Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai dưới nhiều hình thức như: Hướng dẫn cho ĐVTN ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “3 không” (không sử dụng ma túy; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy và không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy).

Bí thư Đoàn xã Quyết Tiến, Nguyễn Thị Lợi cho biết: Là đơn vị được chọn làm điểm, việc ra đời mô hình “CLB Đoàn thanh niên tham gia xây dựng xã Quyết Tiến không ma túy” là định hướng đúng đắn trong công tác Đoàn hằng năm mà Huyện đoàn triển khai xuống cơ sở. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, CLB đã xây dựng chương trình phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chủ đề trọng tâm, như: Công tác phòng, chống ma tuý ở cơ sở; phát giác, tố giác tội phạm; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; an toàn giao thông… Sau khi lên kế hoạch cụ thể, các thành viên trong CLB sẽ đến từng gia đình, nhà trường hoặc phối hợp với công an để tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đồng thời phối hợp với Công an xã tiến hành rà soát phân loại các đối tượng vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh niên nghiện ma túy để theo dõi, phân công cán bộ, đoàn viên phụ trách giúp đỡ.

Hoạt động của CLB đã góp phần giúp Đoàn xã thực hiện tốt tiêu chí xây dựng Đoàn cơ sở không có tệ nạn ma túy. Bí thư Chi đoàn thôn Đông Tinh, Lù Dung Trường, thành viên CLB chia sẻ: “CLB đã thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, CLB đã có 27 thành viên tham gia xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực hằng năm. Thông qua CLB, ngoài việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, còn quan tâm đến công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. Từ đó, thanh niên trên địa bàn xã không có tình trạng đánh nhau, gây mất trật tự, vi phạm pháp luật”.

Từ mô hình tại Đoàn xã Quyết Tiến, phát huy vai trò của tuổi trẻ, các cấp Đoàn trên địa bàn huyện đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trong ĐVTN, góp phần củng cố an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên trên địa bàn.

Bài, ảnh: LÊ HẢI