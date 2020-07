Bảo hiểm Dai-Ichi chi trả trên 1,1 tỷ đồng cho khách hàng

BHG - Ngày 19.7, tại Khách sạn Hà An (thành phố Hà Giang), Công ty Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Dai-ichi Việt Nam đã tiến hành chi trả quyền lợi hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Lâm Sơn.

Đại diện Công ty Dai-Ichi Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Lâm Sơn.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty BHNT Dai-Ichi Việt Nam đã công bố quyết định chi trả bồi thường và trao số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đối với trường hợp khách hàng Nguyễn Thanh Hải, trú ở tổ 7 phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Ý thức được tầm quan trọng của BHNT, gia đình anh Hải đã tham gia hợp đồng bảo hiểm “An tâm hưng thịnh”, với số tiền 30 triệu đồng/năm. Tham gia bảo hiểm không lâu, vợ anh là chị Lục Thị Yến không may bị bệnh, tử vong và đã được Công ty chi trả tiền bảo hiểm. Đồng thời, Công ty cũng chi trả tiền bảo hiểm cho anh Nguyễn Lâm Sơn, tham gia gói bảo hiểm “Tai nạn toàn diện nâng cao” không may bị vỡ xoang trán do tai nạn, với số tiền là 30,7 triệu đồng.

Tại buổi chi trả, lãnh đạo Công ty Dai-Ichi Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên tinh thần đến gia đình các khách hàng. Đại diện gia đình khách hàng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty, các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện việc chi trả quyền lợi cho người thân của mình.

Tin, ảnh: Lê Hải – Quỳnh Hương