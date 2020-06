Vai trò của tổ chức Đoàn trong phòng, chống tệ nạn xã hội

BHG - Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Huyện đoàn Yên Minh tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho học sinh. Ảnh: TƯ LIỆU

Hiện nay, ĐVTN chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh và là lực lượng nòng cốt, xung kích trong nhiều phong trào, hoạt động phát triển KT-XH. Xác định công tác phòng, chống tội phạm, TNXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BTV Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các Huyện, Thành đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, vận động ĐVTN thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, tuyên truyền chợ phiên, tuỳ vào đối tượng, hoàn cảnh cụ thể, các đơn vị tập trung phổ biến về Luật Hôn nhân & gia đình, Luật An toàn giao thông, xuất cảnh trái phép, buôn bán người…

Để công tác phòng, chống TNXH hiệu quả, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy; các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”. Theo đó, tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; cung cấp các thông tin có giá trị giúp lực lượng công an, các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy. Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình, vận động, ngăn ngừa nhân dân tái trồng cây thuốc phiện. Hàng năm, tổ chức cho ĐVTN đăng ký thi đua thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy”; xây dựng các mô hình: Hòm thư tố giác tội phạm, tìm địa chỉ đen…

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn tập trung củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ, đội, câu lạc bộ (CLB) phòng, chống TNXH. Hiện, các tổ chức đoàn cơ sở đã xây dựng được 78 Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, 44 Đội thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế, trên 10 mô hình thanh niên bảo vệ an ninh, trật tự... Đồng thời, xây dựng được 130 CLB tại cơ sở, như: CLB Tuổi trẻ với pháp luật, CLB Bạn giúp bạn. Những mô hình, CLB này đã tập hợp, thu hút đông đảo ĐVTN tự nguyện đăng ký tham gia. Đặc biệt, CLB Bạn giúp bạn đã phát huy hiệu quả trong các nhà trường, giúp phát hiện, tố giác những trường hợp cá biệt để giáo viên nắm bắt tình hình, kịp thời có biện pháp quản lý, giúp đỡ học sinh tiến bộ. Các mô hình, CLB pháp luật với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đã góp phần hạn chế các vi phạm của ĐVTN, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Có thể khẳng định, những việc làm cụ thể của tổ chức đoàn các cấp đã đóp góp không nhỏ trong công tác phòng ngừa TNXH. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, góp phần vào việc giữ gìn củng cố tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

PHẠM HOAN