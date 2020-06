Tuân thủ pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm

BHG - Không tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm là một trong những căn nguyên có thể dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm (VSTP), tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thực phẩm và nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có vai trò vô cùng quan trọng để đẩy lùi thực phẩm bẩn.

Sản xuất bánh Chưng gù thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Tư liệu

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 diễn ra từ ngày 15.4 - 15.5 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” nhằm mục tiêu: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn VSTP; đồng thời, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn VSTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn VSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Trong tháng hành động, với sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh, huyện, thành phố và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân, công tác đảm bảo an toàn VSTP đạt nhiều kết quả quan trọng: Các cấp, ngành trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn VSTP lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên các phương tiện truyền thông; tổ chức 186 đoàn kiểm tra từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn; tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.354 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về an toàn VSTP, như: Có Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn VSTP; Giấy khám sức khỏe định kỳ; tự công bố sản phẩm theo quy định; nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm rõ ràng, niêm yết giá bán. Có 1.171 cơ sở đạt các quy định về sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên còn 166 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính; tiến hành xét nghiệm tại labo 71 mẫu thực phẩm, các xét nghiệm hóa lý và vi sinh đều đạt tiêu chuẩn; xét nghiệm nhanh 688 mẫu thực phẩm thì có 30 mẫu hóa lý không đạt, đã yêu cầu các cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước; sau thời gian quy định, nếu hậu kiểm vẫn không khắc phục sẽ xử lý nghiêm.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong tháng 4 và 5, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc khiến 32 người mắc; trong đó, có 6 người tử vong. Số vụ ngộ độc, số người mắc và tử vong đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Thời gian triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm nay do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 và thực hiện giãn cách xã hội nên công tác tuyên truyền gặp khó khăn. Đa phần các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa hoạt động trở lại. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa chấp hành tuyệt đối các quy định của Nhà nước về ATTP, như: Thực phẩm để gần với hóa chất; thực phẩm quá hạn sử dụng; không mặc trang phục bảo hộ khi chế biến thực phẩm; không lưu mẫu thực phẩm; bảo quản thực phẩm chưa đúng quy định…

Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn VSTP tỉnh, Ngọc Thanh Dũng, cho biết: “Tháng hành động là đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc và ngộ độc do các độc tố tự nhiên như nấm, quả rừng; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn VSTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng các loại nấm an toàn; nâng cao tiêu chí an toàn VSTP trong xây dựng NTM; ứng dụng CNTT vào công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để có cảnh báo và xử lý kịp thời đối với các cơ sở vi phạm; quản lý các bữa cỗ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm”.

BIỆN LUÂN