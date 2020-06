Tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

BHG - Hiện nay, các huyện, thành phố đã triển khai hỗ trợ nhóm 4 đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid -19; tuy nhiên, nhóm đối tượng còn lại là hộ kinh doanh nộp thuế dưới 100 triệu đồng và người lao động (NLĐ) bị mất việc làm vẫn chưa được hỗ trợ. Trong khi những đối tượng này cũng gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh diễn ra và khó tìm lại việc làm, ngay cả khi xã hội đã khôi phục lại hoạt động. Từ thực tế đó, rất cần sự tháo gỡ khó khăn trong hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Bưu điện tỉnh chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho hộ nghèo ở xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang).

Trưởng Phòng LĐ,TB&XH huyện Quản Bạ, Lê Thị Thủy, cho biết: Hiện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang lúng túng trong việc điều tra, rà soát, thẩm định nhóm đối tượng: NLĐ và hộ kinh doanh. Nhất là NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp cũng như làm các công việc: Bán hàng rong; buôn bán nhỏ lẻ không có địa chỉ cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô hai bánh chở khách; bán vé xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe...

Chị Nguyễn Thị Nghĩa, một lao động tự do ở thành phố Hà Giang, chia sẻ: “Trước khi xảy ra dịch bệnh, tôi làm vệ sinh tại homestay; do dịch bệnh nên các homestay đóng cửa và tôi cũng bị mất việc làm. Tuy nhiên, gia đình tôi không thuộc hộ cận nghèo, bởi cả 2 vợ chồng tôi và con đều đi làm thuê; hàng tháng có thu nhập. Trong thời gian nghỉ dịch, gia đình tôi hầu như không có nguồn thu nhập nào cả; do các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa. Nếu được hưởng tiền hỗ trợ Covid -19 sẽ giúp giảm nhẹ phần nào gánh nặng cho gia đình”. Không chỉ riêng trường hợp của gia đình chị Nghĩa, nhiều lao động tự do làm các nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, như: Bán quần áo, xe ôm, làm phục v,... đều gặp khó khăn do bị mất việc làm trong thời gian nghỉ chống dịch.

Theo lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH, hiện nay, Sở vẫn đang hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, đã có một số huyện: Bắc Quang, Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần, Quang Bình,… có danh sách hỗ trợ 2 đối tượng còn lại là hộ kinh doanh và NLĐ bị mất việc làm. Để xác định được các đối tượng này, các huyện, thành phố cần bám sát theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được các quy định, nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị Quyết 42/NQ-CP của Chính Phủ. Các cơ quan chuyên môn của huyện cần phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung rà soát, hướng dẫn các đối tượng trong diện được hỗ trợ kê khai; thẩm định, tổng hợp, niêm yết công khai, minh bạch theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo chính xác không để sai sót hoặc trùng đối tượng.

Trong lúc này, nhiều NLĐ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trong khi các cơ quan chức năng vẫn còn rất thận trọng trong việc rà soát, dẫn đến việc hỗ trợ còn chậm. Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc rà soát để NLĐ sớm được hưởng hỗ trợ của Chính phủ, ổn định lại sản xuất kinh doanh và đời sống.

