Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà cháu bé bị ung thư xương

BHG - Ngày 5.6, đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cháu Lương Quỳnh Anh, 10 tuổi, con của thượng úy Lương Văn Hưng, cán bộ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh không may bị bệnh ung thư xương.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình cháu Lương Quỳnh Anh.

Căn bệnh của cháu Lương Quỳnh Anh được phát hiện từ đầu năm, khi ấy, cháu bất ngờ lên cơn sốt, mỏi và đau tay không rõ nguyên nhân, tình trạng ngày một nặng hơn. Sau khi thăm khám, kết quả xét nghiệm cho thấy cháu mắc ung thư xương, hiện khối u đã di căn vào phổi và đang điều trị dài ngày theo phác đồ tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), với chi phí điều trị trung bình hơn 20 triệu đồng/ngày. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, đang thuê nhà ở tại tổ 8, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang.

Tại đây, đại tá Phan Huy Ngọc đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ cháu Lương Quỳnh Anh chữa bệnh. Số tiền này trích từ nguồn “Quỹ trẻ thơ”, được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh quyên góp ủng hộ, giúp cháu và gia đình phần nào vơi bớt khó khăn, vượt qua bệnh tật.

Diệu Loan - Phương Thúy