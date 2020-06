Đẩy mạnh xóa mù chữ cho hội viên, nông dân

BHG - Xác định công tác xóa mù chữ (XMC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH; các cấp Hội Nông dân (ND) trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp, vận động hội viên (HV) tham gia các lớp XMC. Qua đó, tỷ lệ HVND biết chữ không ngừng tăng, mở ra cơ hội tiếp cận với KHKT ứng dụng vào lao động, sản xuất và thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Hội viên nông dân xã Sủng Thài (Yên Minh) học lớp xóa mù chữ.

Nông dân là thành phần chiếm trên 70% dân số toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn ở mức cao, giao thông đi lại khó khăn,… là những đặc điểm tác động đến tình hình mù chữ, tái mù chữ trong HVND. Trước thực trạng này, năm 2014, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng, ký kết với Sở GD&ĐT thực hiện chương trình phối hợp XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho lao động nông thôn. Tích cực triển khai, các cấp Hội ND đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ Hội, HVND hiểu, nhận thức về ý nghĩa của việc biết chữ để họ tự nguyện tham gia học tập. Tích cực rà soát, xác minh danh sách, điều tra đến từng gia đình để cập nhật số liệu chính xác người mù chữ, tái mù chữ; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch XMC phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, các cấp Hội cơ sở phân công cán bộ phụ trách để sâu sát, quản lý các lớp XMC hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, hàng năm, BTV Hội Nông dân tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội triển khai thực hiện tốt công tác XMC cho HVND và xem đây là một tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động. Tích cực triển khai phong trào ND tham gia xây dựng xã hội học tập gắn với phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa, làng văn hóa. Tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục, đổi mới kế hoạch tổ chức, mở lớp. Bố trí các lớp học phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của chính quyền địa phương, người có uy tín trong việc vận động người mù chữ tham gia học tập. Sau mỗi khóa học, phối hợp với ngành Giáo dục kiểm tra công tác giảng dạy, ra đề kiểm tra học viên về kỹ năng đọc, viết, làm Toán. Nếu đạt sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình XMC, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Nhờ sự quan tâm sâu sát của địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữ Hội ND các cấp, các ngành, nhận thức của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, hiểu rõ và quan tâm đến công tác XMC. Riêng trong năm 2019, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được gần 50 lớp XMC, thu hút trên 1.000 HVND tham gia.

Đồng chí Thào Mí Chá, Chủ tịch Hội ND huyện Yên Minh, cho biết, toàn huyện hiện có trên 13.000 hội viên. Thực hiện công tác XMC cho HVND, Hội đã tập trung triển khai gắn với thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài. Vừa khuyến khích HVND thi đua thực hiện các phong trào của Hội vừa vận động, tuyên truyền để những người chưa biết chữ tham gia học tập. Đồng thời, sưu tầm các tài liệu liên quan đến chuyên đề nông nghiệp và nông thôn để giảng dạy trong các trung tâm học tập cộng đồng, nhằm củng cố kết quả XMC. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên tổ chức các lớp học nghề hỗ trợ ND sau khi biết chữ để phát triển các ngành nghề tại địa phương và mở rộng quy mô phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, trên 80% HV đã biết đọc, biết viết và giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Toàn huyện cũng đang duy trì 19 lớp XMC với 437 học viên, trong đó, số học viên là HVND chiếm tỷ lệ lớn. Qua đánh giá tại 18 xã, thị trấn của huyện Yên Minh hiện đã có 6 xã đạt chuẩn giáo dục XMC mức độ I và 12 xã đạt chuẩn giáo dục XMC mức độ 2.

Đổi thay từ các lớp XMC, nhận thức của HVND và người dân không ngừng được nâng cao. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân dễ dàng hơn, nhất là việc vận động phát triển kinh tế, vươn lên xóa nghèo. Tuy nhiên, công tác XMC là việc làm lâu dài và còn gặp không ít khó khăn. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tăng cường hoạt động phối hợp; phát huy vai trò nồng cốt của cán bộ hội; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy của HVND…

