Công ty Cổ phần In Hà Giang đồng hành cùng Báo Hà Giang phát triển

BHG - Trong những ngày này, các phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần In Hà Giang luôn tập trung ở cường độ công việc cao nhất, tất các cán bộ, công nhân viên – người lao động (CNV-NLĐ) đều với tinh thần thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Trụ sở Công ty. Ảnh CTV

Công ty Cổ phần In Hà Giang tiền thân là Xí nghiệp In Hà Giang, được thành lập ngày 4.12.1991, trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang, ban đầu chỉ có 8 cán bộ, CNV-NLĐ, nhiệm vụ chính là in báo Đảng và các tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa – xã hội trong tỉnh; trang thiết bị lúc đó chỉ có duy nhất chiếc máy in Ty pô cũ được giao từ Xưởng in Tuyên Quang lên. Năm 1998, Xí nghiệp được chuyển đổi sang doanh nghiệp hoạt động công ích và đổi tên thành Công ty In Hà Giang. Để đáp ứng với xu hướng phát triển chung của doanh nghiệp, nâng cao vị thế trên thị trường, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 7.5.2006, Công ty In chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần In Hà Giang. Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, dù ở thời điểm nào, khó khăn hay thuận lợi, Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Công ty (từ năm 1991 – 2016), phải kể đến vai trò người lãnh đạo, đứng đầu - đó là nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty – bác Lê Công - người đã có hơn 20 năm gắn bó mật thiết với Công ty từ những ngày đầu thành lập; vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách, xây dựng một tập thể cán bộ, CNV-NLĐ Công ty luôn đoàn kết, hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất, kinh doanh, trụ vững trong nền kinh tế thị trường.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hà Văn Trang kiểm tra công đoạn gấp báo.

Chia sẻ với chúng tôi về mô hình tổ chức hiện nay của Công ty, đồng chí Hà Văn Trang, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết: Tổng số cán bộ, công nhân viên – người lao động là 36 người. Trong đó, gồm Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, 2 phòng chức năng và 3 phân xưởng sản xuất. Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang với hệ thống máy móc thiết bị được quan tâm đầu tư nhiều hơn trong thời gian qua, như: Máy bế hộp, máy bế góc, máy đóng ghim hai đầu, máy gấp sách, gấp báo... Vừa qua, Công ty đầu tư thêm máy ra bản kẽm CTP trị giá gần 2 tỷ đồng, đây là công nghệ mới và hiện đại nhất để thực hiện in các sản phẩm mầu như: Báo Hà Giang (thực hiện từ 1.4.2020), tài liệu chính trị của tỉnh, các ấn phẩm phòng, chống dịch bệnh Covid-19... và trong tháng 6 này sẽ đầu tư thêm 1 máy in Offset mầu hiện đại trị giá gần 3 tỷ đồng. Hiện nay, về thiết bị công nghệ, Công ty đã hiện đại ngang bằng với các tỉnh bạn.

Máy ra bản kẽm CTP được đầu tư trị giá gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Lương Anh

Trong sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn đề cao phương châm “uy tín – chất lượng – giá cả cạnh tranh”, bên cạnh việc quan tâm đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ in hiện đại vào sản xuất, Công ty chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ, CNV-NLĐ,... đã cho ra những sản phẩm in chất lượng cao đến với khách hàng. Các sản phẩm in số lượng lớn của Công ty hiện nay chủ yếu là in báo Hà Giang thường kỳ số lượng trên 8.000 tờ /1 kỳ (5 kỳ/1 tuần), báo Hà Giang cực Bắc trên 3.000 tờ /kỳ/1 tháng và các bản tin, tạp chí, sách giáo khoa, vở viết học sinh, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân... Với phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, Công ty đã chiếm được niềm tin của khách hàng trên địa bàn tỉnh.

5 năm qua, tổng doanh thu của Công ty đạt 74.501.000.000 đồng, tăng 34% so với nghị quyết (từ 10 - 20%). Lợi nhuận trước thuế 6.897.000.000 đồng, tăng 78,4% so với nhiệm kỳ trước. Tổng nộp ngân sách 4.977.714.000 đồng, đạt 100% theo quy định, tăng 112,5% so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân người lao động là 8,3 triệu đồng/tháng. Nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động là 2.062.023.000 đồng.

Mặc dù hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng sụt giảm 70% so với những tháng đầu năm, tuy nhiên Công ty đề ra những giải pháp, phương hướng phấn đấu ổn định thời gian tới như: Giữ vững đoàn kết nội bộ; luôn đổi mới trong lãnh đạo, quản lý; tiếp tục đầu tư công nghệ mới phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị phần; giữ vững và bảo vệ uy tín và thương hiệu của Công ty. Phấn đấu doanh thu mỗi năm từ 14 tỷ đồng trở lên, sản lượng in năm sau cao hơn năm trước 5% trở lên; nộp ngân sách nhà nước theo quy định; đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng trở lên...

Ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hàng năm Công ty tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những xã khó khăn và các chương trình vận động ủng hộ, quyên góp của tỉnh với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó đi lên, tập thể cán bộ, CNV-NLĐ luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt luôn đồng hành sát cánh cùng Báo Hà Giang để có những ấn phẩm báo in Hà Giang ngày càng chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc...

Với cố gắng nêu trên, những năm qua Công ty vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai của Chủ tịch nước; Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các ngành.

Bài, ảnh: LƯƠNG ANH