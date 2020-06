Bắc Quang, chập điện thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà

BHG - Khoảng 19 giờ ngày 9.6, đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà tại thôn Tân Tiến, xã Hùng An (Bắc Quang). Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bốc lên từ nhà ông Vi Văn Chu, sinh năm 1969, đã cháy lan sang nhà ông Vi Văn Thành, sinh năm 1972, đều trú thôn Tân Tiến, là anh em ruột. Được biết 2 ngôi nhà nêu trên đều là nhà sàn gỗ, lợp lá cọ, do thời tiết nóng khiến ngọn lửa lan rất nhanh, thiêu rụi toàn bộ tài sản của hai gia đình, ước tổng thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện.

Bà con nhân dân thôn Tân Tiến giúp 2 gia đình dọn dẹp sau vụ cháy

Sau khi xảy ra vụ cháy, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng với xã Hùng An dọn dẹp, dựng lán ở tạm, hỗ trợ kinh phí và một số vật dụng cần thiết để các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Doãn Thiện (Văn phòng Huyện ủy Bắc Quang)