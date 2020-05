Xín Mần triển khai kịp thời các gói an sinh của Chính phủ

BHG - Khẩn trương, nghiêm túc và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ của huyện Xín Mần đã kịp thời trao tận tay người dân nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; góp phần giúp người dân trên địa bàn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Bưu điện Văn hóa xã Cốc Rế chi tiền hỗ trợ người dân.

Nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời gói an sinh của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid -19; huyện Xín Mần đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thẩm định và giao cho Phòng LĐTB&XH huyện là cơ quan Thường trực. Các ngành chức năng liên quan đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kê khai, tổng hợp các đối tượng theo đúng chủ trương, quy định… Đồng chí Trần Xuân Tĩnh, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện, cho biết: Việc thẩm định được Tổ thẩm định thực hiện đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, loại chính sách để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập danh sách, Tổ thẩm định trực tiếp xuống các thôn, bản, gia đình để rà soát; tránh trường hợp bỏ sót, nhầm lẫn sai đối tượng, chồng chéo chính sách, trục lợi chính sách… Bên cạnh việc lập danh sách chi tiết đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội; thì việc lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia đã được rà soát từ ngày 31.12.2019 và biến động nhân khẩu đến 31.3.2020. Đối với công tác chi trả, được huyện triển khai nghiêm túc theo phương thức đơn vị nào hoàn thành thủ tục và hồ sơ sẽ chi trả ngay để tránh nhầm lẫn.

Có thể nói, thời gian qua, các địa phương trong huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân; cùng đó, công tác rà soát các đối tượng và việc chi trả được diễn ra kịp thời, đúng tiến độ. Tại điểm chi trả tại bưu điện các xã, thị trấn đều thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các danh sách được hưởng thụ, định mức hỗ trợ theo quy định; giúp cho người dân biết, hiểu rõ hơn về chính sách an sinh của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đức Xuân, Chủ tịch UBND xã Cốc Rế, cho biết: Sau khi có các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên; xã đã thành lập các tổ công tác, phân công từng cán bộ gắn thôn tiến hành rà soát các đối tượng chính sách theo quy định Nghị quyết 42 của Chính phủ. Qua rà soát, xã có 199 hộ nghèo với 924 khẩu, hộ cận nghèo có 43 hộ với 223 khẩu, 6 đối tượng người có công với cách mạng, 2 đối tượng hưởng trợ cấp và 51 đối tượng bảo trợ xã hội. Sau khi được phê duyệt, danh sách và các quy định được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa thôn và Bưu điện xã để toàn thể người dân trên địa bàn nắm được chính sách an sinh của Chính phủ.

Theo thống kê, các đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Xín Mần có hơn 40.000 người; với kinh phí được cấp chi trả là hơn 30 tỷ đồng. Chính sách an sinh được huyện triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây cũng là việc làm có ý nghĩa nhân văn của Đảng, Chính phủ đối với người dân cả nước. Đón nhận tiền hỗ trợ, nhiều người dân vô cùng phấn khởi, xúc động trước sự quan tâm kịp thời của Chính phủ, tỉnh, huyện và các cấp, ngành. Anh Vàng Văn Kinh, thôn Đông Thang (xã Cốc Rế), cho biết: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 4 khẩu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi biết được chính phủ hỗ trợ an sinh cho người dân, gia đình rất phấn khởi và có thêm nguồn kinh phí để trang trải cuộc sống hàng ngày…

Với tinh thần trách nhiệm của ngành chuyên môn và sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; đến nay, huyện Xín Mần đã hoàn thành cơ bản việc chi trả gói an sinh của chính phủ cho người dân tại các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Phạm Duy Hiền, cho biết: Sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí từ tỉnh, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát và hoàn thiện các thủ tục phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa, quy định và các đối tượng được hưởng chế độ. Cùng với đó, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã trong việc giám sát quá trình rà soát và chi trả trên địa bàn toàn huyện. Qua đó, đảm bảo nguồn hỗ trợ an sinh của Chính phủ được trao tận tay những người dân thực sự khó khăn, đúng đối tượng, đúng chính sách theo quy định.

Bài, ảnh: Văn Long