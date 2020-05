Xín Mần thí điểm phương án giãn dân ra biên giới

BHG - Thôn Tả Mù Cán cách trung tâm xã Xín Mần 8 km với đường biên dài 2,3 km, 5 mốc giới; toàn thôn có 39 hộ với 138 khẩu, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác nhỏ lẻ, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Phương án giãn dân ra biên giới thôn Tả Mù Cán được huyện Xín Mần phê duyệt và thực hiện với các hạng mục: Khảo sát, lựa chọn mặt bằng; thu hồi đất, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, công trình điện, đường bê tông nội vùng và hỗ trợ phát triển kinh tế… Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện đã phối hợp với các ngành liên quan và xã Xín Mần tiến hành họp thôn để lấy ý kiến nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân trong thôn, anh em trong dòng họ, hàng xóm trao đổi để bố trí đất ở phù hợp với phong tục tập quán. Trên cơ sở đó, rà soát lựa chọn quỹ đất dự kiến bố trí khu đất ở với diện tích 1,7 ha và 0,3 ha đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng.

Lãnh đạo xã Xín Mần kiểm tra khu vực thí điểm phương án giãn dân ra biên giới thôn Tả Mù Cán.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Xín Mần, cho biết: Sau khi có chủ trương của cấp trên, xã tổ chức họp thôn thông báo chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; lấy ý kiến, kiến nghị của người dân trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch. Qua rà soát thực tế, đã có nhiều hộ dân đăng ký để giãn dân ra biên giới theo phương án của UBND huyện. Xét về vị trí địa lý, xã có lợi thế do có Cửa khẩu Xín Mần – Đô Long; vì vậy, việc di giãn dân cư ra biên giới nhằm đảm bảo AN – QP đồng thời phát triển thương mại – dịch vụ khu vực cửa khẩu sau này. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy hoạch được thực hiện thí điểm đồng bộ về mẫu nhà thiết kế do Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu và đây cũng là một nội dung thực hiện gắn với xây dựng Nông thôn mới của thôn, xã.

Phương án sẽ thực hiện thí điểm 50 hộ, 164 khẩu di chuyển xen ghép nội thôn và các thôn khác, xã khác trên địa bàn huyện di chuyển đến điểm quy hoạch. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân ở vùng biên có được cuộc sống tốt hơn, an tâm phát triển kinh tế từ kinh doanh thương mại và lao động sản xuất, góp phần tăng cường, củng cố QP – AN, đối ngoại, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc. Ông Thèn Văn Khánh, Trưởng thôn Tả Mù Cán, cho biết: Người dân trong thôn hoàn toàn đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với việc Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng đã tạo điều kiện để người dân xây dựng cơ sở hạ tầng, yên tâm ổn định sản xuất, nhất là các dịch vụ việc làm, buôn bán tại khu vực cửa khẩu được thực hiện thuận lợi hơn.

Hiện tại, phương án đã thực hiện xong khảo sát, quy hoạch và đền bù, giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, sẽ tiến hành san ủi mặt bằng, phân lô cho các hộ và thực hiện các hạng mục liên quan để hoàn thiện phương án thí điểm giãn dân ra biên giới theo đúng tiến độ đề ra.

Bài, ảnh: Văn Long