BHG - Ngày 5.5, hưởng ứng tháng Nhân đạo năm 2020, tại thị trấn Cốc Pài, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng với các nhà tài trợ, phối hợp với UBND huyện Xín Mần tổ chức ra mắt mô hình “Chợ nhân đạo”, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, tới dự có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - TBXH tỉnh, lãnh đạo huyện và các doanh nghiệp cùng đông đảo bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Xín Mần

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, do Hội Chữ thập đỏ phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe nhân dân và trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất thu nhập do dịch Covid -19, người dễ bị tổn thương ở mọi lúc mọi nơi. Mô hình “Chợ nhân đạo” được triển khai trên 63 tỉnh, thành với mục tiêu giúp cho 100.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái, đoàn kết.

Agribank Xín Mần đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 30 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng của Covid-19 và thiên tai gây ra. Ảnh: Chu Mạnh Hải (Agribank Hà Giang)

Với tiêu chí hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, mưa đá vừa qua, tại buổi lễ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các nhà tài trợ đã trao 240 suất quà, mỗi suất giá 300 ngàn đồng cho các hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Trọng Toan