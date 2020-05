Thanh niên Vị Xuyên xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc

BHG - Những năm qua, bên cạnh việc xung kích trong phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp; tuổi trẻ huyện Vị Xuyên luôn phát huy sức trẻ trong tham gia bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thành viên Đội Thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc (Đoàn xã Minh Tân) tuần tra biên giới cùng các lực lượng chức năng.

Xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; qua đó, Đoàn Thanh niên huyện Vị Xuyên đã tích cực triển khai các phong trào, hoạt động tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương với các việc làm thiết thực. Các phong trào, cuộc vận động: Nghĩa tình biên giới hải đảo, vì biên cương Tổ quốc; thanh niên tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới,… được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hưởng ứng nhiệt tình.

Huyện Vị Xuyên có 5 xã biên giới, với tổng chiều dài đường biên là 31,253 km và 43 cột mốc. Cụ thể hóa Đề án số 05, ngày 26.4.2014 của BTV Tỉnh đoàn Hà Giang về việc thành lập Đội Thanh niên xung kích (TNXK) vì an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế; đến nay, Huyện đoàn Vị Xuyên đã thành lập được 5 Đội TNXK trên địa bàn 5 xã giáp biên, gồm: Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, Minh Tân. Khi mới thành lập, mỗi đội có 5 thành viên là những ĐVTN tại địa phương, có tinh thần, nhiệt huyết sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới. Qua hơn 5 năm hoạt động, số lượng thành viên của các đội ngày càng được nâng lên. Đội TNXK của 5 xã biên giới đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an, quân đội, biên phòng tham gia tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới; phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngoài ra, các đội còn phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền cho nhân dân về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền, đấu tranh ngăn ngừa, tố giác tội phạm, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân…

Từ đầu năm đến nay, các đội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, như: Phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và các lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia phát quang, tuần tra đường biên, cột mốc được 15 lượt; tổ chức tuyên truyền 3 Văn kiện pháp lý về quản lý biên giới tại các thôn giáp biên được 12 buổi; phối hợp với Trạm kiểm soát biên phòng tuần tra, trực tại khu vực đường mòn, lối mở ngăn chặn người dân vượt biên trái phép… Qua đó, góp phần phát huy sức trẻ trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững trật tự an toàn trên tuyến biên giới.

Hoàng Lỳ Pả và Mã Hoàng Phìn là 2 thôn giáp biên của xã Minh Tân, với địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn và là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Đồng chí Giàng Trẩn Chai, Bí thư Đoàn xã Minh Tân, cho biết: Ngay khi có chủ trương thành lập Đội TNXK vì an ninh Tổ quốc, ĐVTN trong xã đã nhiệt tình hưởng ứng, nhiều bạn trẻ đã tình nguyện tham gia. Bên cạnh việc tham gia tổ chức tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc; các bạn trẻ còn tích cực tuyên truyền cho nhân dân không đi lao động trái phép bên kia bên giới, không phá rừng, đốt nương, làm rẫy; chống xâm canh, xâm cư; tích cực tham gia tố giác tội phạm. Đến nay, Đội TNXK vì an ninh Tổ quốc của Đoàn xã từ 10 thành viên ban đầu đã nâng lên 32 thành viên. Đội đã trở thành nơi tập hợp và phát huy hiệu quả sức trẻ của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Anh Tẩn Văn Vinh, thành viên Đội TNXK vì an ninh Tổ quốc Đoàn xã Minh Tân, chia sẻ: Chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của người ĐVTN trong việc chung tay cùng các lực lượng chức năng bảo vệ và giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, do chưa có kinh phí hỗ trợ; nhưng các thành viên vẫn tự nguyện tham gia và chủ động phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, thể hiện qua việc số lượng thành viên của đội tăng dần qua từng năm.

Qua hơn 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, các đội TNXK vì an ninh Tổ quốc của tuổi trẻ huyện Vị Xuyên đã đóng góp một phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG