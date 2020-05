Phát huy vai trò người có uy tín

BHG - Hiện nay, tỉnh ta có khoảng 1.950 người có uy tín (NCUT); trong những năm qua, NCUT trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò là trung tâm đoàn kết trong đồng bào các dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nhiều người trở thành những tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt”; góp phần quan trọng giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên làm giàu.

Công an huyện Quang Bình vận động người có uy tín xã Yên Hà tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Trong suốt thời gian qua, NCUT trên địa bàn tỉnh luôn hoàn thành tốt vai trò của mình là “cầu nối”, nhân tố tích cực trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như giúp đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước xóa bỏ các hủ tục; góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH; tham gia đảm bảo an ninh – quốc phòng ở địa phương; cũng như xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, củng cố và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. NCUT luôn tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không di cư tự do, không học và truyền đạo trái pháp luật; yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới, Nông thôn mới, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS, biên giới. Cùng với đó, tập trung mọi nguồn lực để phát triển cho vùng đồng bào DTTS; nhất là vùng đặc biệt khó khăn, nhằm từng bước phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kết hợp với những kinh nghiệm của các dân tộc, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, sản xuất nhiều hàng hóa có giá trị; từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Giữ gìn an ninh trật tự”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng đời sống văn hóa”... Tính đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, lực lượng quân sự, biên phòng và UBND các huyện, thành phố mở được 19 lớp với 2.500 lượt NCUT tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Ngoài ra, NCUT còn tích cực tham gia xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, động viên con cháu thi đua học tập; hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, chấp hành tốt quy ước, hương ước thôn, bản, như: Không tổ chức ma chay, cưới xin dài ngày tốn kém; ăn, ở hợp vệ sinh; bài trừ các hủ tục, đẩy lùi mê tín dị đoan, ốm đau đến cơ sở y tế khám và điều trị, sinh đẻ có kế hoạch...; tích cực tham gia phong trào “ông bà mẫu mực”, “con chau thảo hiền”, cùng với các hoạt động trên, nhiều NCUT còn là hội viên “Hội nghệ nhân dân gian”; thông qua các hoạt động xã hội, phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cổ truyền, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội.

Dựa vào đồng bào DTTS và phát huy vai trò tích cực của NCUT trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; mỗi thành tích, mỗi chiến công và sự lớn mạnh của lực lượng Công an Nhân dân đều có công lao đóng góp to lớn của NCUT trong thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng bền vững.

Bài, ảnh: Minh Trúc – H.Hiền (Phòng PV05 Công an tỉnh)