"Phao cứu sinh" đặc biệt trong đại dịch Covid-19

BHG - “Trong rất nhiều lần chi trả tiền chế độ chính sách, tôi chưa từng chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của người thụ hưởng như lần này. Điều đó đủ thấy, ngoài giá trị nhân văn sâu sắc; chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực sự là “phao cứu sinh” đặc biệt, giúp nhiều người vượt qua khó khăn” – chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giao dịch viên Bưu điện thành phố Hà Giang xúc động nói.

Người dân xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì) nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Tư Liệu

Ngày 9.4.2020 đánh dấu sự ra đời của gói an sinh xã hội đặc biệt, chưa từng có trong tiền lệ - Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 15 ngày sau Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15 quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm (tạm ngừng kinh doanh từ 1.4.2020); người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động…

Chánh Văn phòng Sở Lao động – TBXH, Mai Sỹ Vinh, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; ngày 28.4, UBND 11/11 huyện, thành phố đã hoàn thành việc rà soát và thẩm định đối với 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (nhóm đối tượng còn lại đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ trong thời gian tới). Trên cơ sở này, Sở tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí cho các địa phương triển khai chi hỗ trợ. Theo đó, UBND tỉnh trích gần 311 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách và nguồn cân đối ngân sách tỉnh để các huyện, thành phố thực hiện chi hỗ trợ (lần 1) cho: 20.737 đối tượng bảo trợ xã hội, 2.491 người có công, 48.824 hộ nghèo (238.004 khẩu) và 26.097 hộ cận nghèo (với 128.967 khẩu). Phương thức chi trả được thực hiện thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ Bưu điện tỉnh.

Quá trình rà soát, thẩm định đối tượng thụ hưởng có sự tham gia, giám sát của cán bộ từ thôn, bản, tổ dân phố đến cấp tỉnh; đảm bảo gói an sinh xã hội đặc biệt này được giải ngân kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đủ định mức, công bằng và chính xác. Không những vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tích cực vào cuộc, giám sát chuyên đề các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Điều này, nhằm phát hiện kịp thời, hạn chế và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Mặc dù là kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhưng một số địa phương, như: Thành phố Hà Giang, huyện Quản Bạ đã giải ngân gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang), nhận được số tiền hỗ trợ trên 2,2 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Đào không giấu được những giọt nước mắt xúc động. 2,2 triệu đồng là tài sản đặc biệt anh được thụ hưởng từ chính sách nhân văn mà Đảng, Nhà nước dành cho hộ cận nghèo. Số tiền này đủ giúp anh – một lao động tự do, thu nhập không ổn định trang trải bớt khó khăn trong đại dịch Covid-19, khi đôi vai anh đầy trọng trách: Chăm lo sức khỏe mẹ già và nuôi con thơ. Còn chị Nguyễn Thị Hán, đôi mắt hoe đỏ khi nhận hộ con trai Nguyễn Văn Ân số tiền 1,5 triệu đồng: “Không xúc động làm sao được, vì ngoài chính sách hiện hành, con trai tôi (một người khuyết tật đặc biệt nặng – PV) còn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”…

Tính đến 17 giờ ngày 4.5, toàn tỉnh có 4/11 huyện, thành phố tiến hành giải ngân gần 27,9 tỷ đồng trên tổng số 83,346 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, huyện Quản Bạ có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 70% tổng kinh phí hỗ trợ; tiếp đến là thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên với số giải ngân lần lượt đạt 34,1% và 18,5%. Riêng huyện Quang Bình bắt đầu thực hiện chi trả từ chiều 4.5 với số tiền trên 2,2 tỷ đồng. 7 huyện còn lại, chính quyền sở tại đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng trên… Qua đó, kịp thời chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống nhân dân, góp phần ổn định xã hội trong bối cảnh chịu sự tác động tiêu cực bởi đại dịch toàn cầu Covid-19.

THU PHƯƠNG