"Lá lành đùm lá rách" trong đại dịch Covid-19

BHG - Nói đến Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) là nhắc đến địa chỉ tin cậy, đậm chất nhân văn về chế độ tín dụng ưu đãi đối với đồng bào nghèo, gia đình chính sách, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn… Và khi, đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội; nhiều khách hàng của Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng CSXH Bắc Quang cũng không nằm ngoài ảnh hưởng. Dù phải đối diện khó khăn, nhưng thêm một lần nữa, địa chỉ tin cậy này lại nhân lên tình cảm tốt đẹp của dân tộc: “Lá lành đùm lá rách”.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Đoàn Kết, xã Hữu Sản Vù Thị Oanh giúp tổ viên thực hiện một số giao dịch với ngân hàng

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh; PGD Ngân hàng CSXH Bắc Quang phải đối diện với không ít khó khăn trong hoạt động giao dịch và công tác quản lý vốn. Thông thường, từ ngày 5 – 25 hàng tháng; cán bộ Ngân hàng sẽ xuống từng điểm giao dịch xã/thị trấn thực hiện các hoạt động giao dịch. Nhưng trong tháng 4 vừa qua, những phiên giao dịch có lịch cố định không thể tổ chức giao dịch bù mà chuyển sang giao dịch vào tháng 5. Điều này đồng nghĩa với việc ngừng trệ một số hoạt động, như: Thu tiền lãi, gốc; giải ngân vốn vay hay nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng…

Tín dụng ưu đãi giúp đồng bào La Chí, thôn Bản Cưởm, xã Tân Thành thêm tài chính đầu tư thâm canh cây chè

Sau giãn cách xã hội, với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định hoạt động tín dụng chính sách; PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng khách hàng vượt khó trong đại dịch Covid-19. Trên tinh thần phục vụ nhân dân, để giảm tải công việc và chuẩn bị các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ mới theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; PGD Ngân hàng CSXH Bắc Quang đã tái thực hiện công tác giao dịch tại các xã/thị trấn, gắn với đó là đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và các cấp, ngành liên quan. Hiện nay, PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Quang đang tiến hành khảo sát đối tượng thụ hưởng chương trình tín dụng mới theo tinh thần Nghị quyết số 42/NP-CP. Đồng thời, bố trí cán bộ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, PGD Ngân hàng CSXH Bắc Quang tập trung giải ngân nguồn vốn tín dụng được giao năm 2020 và nguồn vốn thu hồi, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong quý I.2020, doanh số cho vay tại đơn vị đạt 26.873 triệu đồng/767 lượt khách hàng vay vốn. Thu nợ 19.519 triệu đồng, đạt 100% doanh số thu nợ đến hạn. Đặc biệt, dư nợ lên đến 381.945 triệu đồng, tăng 1,96% so với 31.12.2019. Trong đó, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,065%, nợ khoanh chiếm 0,06%/tổng dư nợ và không phát sinh món vay đủ điều kiện đề nghị xử lý nợ rủi ro. Không những vậy, việc giải ngân nguồn vốn bổ sung và vốn thu hồi cho vay quay vòng hoàn thành 99,6% so với kế hoạch được giao, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 1,96% chủ yếu tập trung ở các chương trình: Hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Mặt khác, 325 tổ TK&VV duy trì hoạt động hiệu quả với 98,5% tổ TK&VV xếp loại Tốt; 100% số tổ KT&VV tham gia gửi tiền tiết kiệm/12.178 hộ, chiếm 102,3% số hộ có dư nợ.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Đoàn Kết (xã Hữu Sản) Vù Thị Oanh, chia sẻ: Hiện, Tổ TK&VV thôn Đoàn Kết có 35 tổ viên trên tổng số 46 hộ của thôn; với dư nợ tại PGD Ngân hàng CSXH Bắc Quang lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Sau thời gian giãn cách xã hội, thiết lập trạng thái bình thường mới, Tổ TK&VV tiếp tục phát huy vai trò trong việc giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội, hộ kinh doanh có nhu cầu, đủ kiều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi mà Ngân hàng CSXH đang triển khai. Đồng thời, giúp tổ viên thực hiện việc thực hành tiết kiệm để tạo lập nguồn vốn với tổng số tiền tiết kiệm hiện có là trên 32 triệu đồng…

Và nay, tại PGD Ngân hàng CSXH Bắc Quang có 55 món trị giá gần 860 triệu đồng của khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được gia hạn thời gian trả nợ. Không những vậy, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan và khách hàng vay vốn để nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Ví như trường hợp của khách hàng Dương Thị H., trú tại thôn Linh, xã Bằng Hành. Theo hợp đồng, đến 6.3.2020, khách hàng phải thanh toán khoản vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khách hàng được tạo điều kiện giãn hoãn đến 5.5.2020. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, khách hàng buộc phải nghỉ việc ở một công ty, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong trả nợ ngân hàng. Trước thực tế này, căn cứ vào các quy định hiện hành và nguyện vọng của khách hàng, chị H. được gia hạn trả nợ khoản vay thêm 12 tháng.

Nối tiếp kết quả trên, PGD Ngân hàng CSXH Bắc Quang hiện đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt một số chỉ tiêu quan trọng, như: Dư nợ tăng trưởng trên 20%; thu hồi nợ đến hạn đạt 100%; tăng tỷ lệ giao dịch tại xã lên 95% và tiếp tục củng cố chất lượng hoạt động tổ TK&VV... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” của đơn vị; xứng tầm là người bạn đồng hành cùng khách hàng “đặc biệt” vượt qua đại dịch Covid-19 và đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH bền vững tại địa phương.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY