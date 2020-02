Xuân về nơi cơn lũ đi qua

BHG - Một năm mới lại về khu tái định cư Tham Còn. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, nhưng niềm hy vọng về một cuộc sống mới đủ đầy lại được gieo lên nơi vùng đất khó.

Cán bộ Ban CHQS huyện Vị Xuyên thăm hỏi bà con thôn Tham Còn.

Chúng tôi đến thôn Tham Còn, xã Cao Bồ (Vị Xuyên) một ngày cuối Đông. Trong tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên đá, bà con dân tộc Dao nơi đây hối hả xuống chợ chuẩn bị một mùa Xuân mới.

Khác với những khó khăn địa phương gặp phải sau trận lũ quét xảy ra cuối tháng 6.2018, làm đảo lộn sinh hoạt và cuộc sống của 40 hộ dân trong thôn. Trở lại Tham Còn những ngày cận Tết, chúng tôi cảm nhận được sự hồi sinh từng ngày của đồng bào nơi đây.

Trong nắng vàng hanh hao của mùa Xuân, con đường từ trụ sở UBND xã Cao Bồ vào thôn Tham Còn trở nên rực rỡ với hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc. Theo giới thiệu của lãnh đạo địa phương, con đường này trước đây vốn là đường đất trơn trượt, bà con đi lại rất khó khăn. Ngay sau khi cơn lũ đi qua, đường vào Tham Còn được địa phương đầu tư đổ bê tông thẳng tắp, giúp bà con đi lại thuận tiện. Con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng làm nức lòng nhân dân trong thôn. Sau lũ, công cuộc kiến thiết lại cho 10 hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng, được cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khẩn trương. Những ngôi nhà sàn kiên cố, vững chắc được xây dựng ở khu tái định cư, cách địa điểm xảy ra trận lũ chừng vài trăm mét.

Bên ngôi nhà sàn khang trang, anh Lý Thành Dương và cô con gái tất tả chuẩn bị Tết. Anh Dương là một trong 10 hộ gia đình được địa phương hỗ trợ chuyển đến khu tái định cư. Trong trận lũ ấy, toàn bộ tài sản của gia đình anh đều bị lũ cuốn trôi. Được địa phương và bộ đội giúp ngày công dựng lại nhà sau lũ và hỗ trợ gia đình anh vốn sản xuất, đến nay gia đình anh đã có cuộc sống đủ đầy, ấm no hơn. Anh Lý Thành Dương phấn khởi chia sẻ: “Cơn lũ ập đến bất ngờ, khi ấy tôi đang ở trên nương không trở về kịp. May nhờ các chú bộ đội và bà con đến giúp vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, không thì lũ cuốn trôi đi hết”.

Được chuyển về sinh sống ở khu tái định cư, giờ đây cuộc sống gia đình ông Bàn Văn Minh, 70 tuổi thôn Tham Còn đã ổn định, ông Minh không chỉ là hộ chăn nuôi giỏi, mà còn trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho bà con. Nhấp chén rượu nồng do chính gia đình tự nấu, ông Bàn Văn Minh kể về những khó khăn mà bà con gặp phải khi cơn lũ bất ngờ ập đến và cả sự hỗ trợ giúp đỡ của bộ đội địa phương khi bà con chuyển về nơi ở mới.

Nhớ lại thời điểm lũ quét xảy ra, Thượng tá Lê Hoàng Mai, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Vị Xuyên cho biết: Mặc dù đường cơ động đến địa bàn khá xa, sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS huyện báo cáo lãnh đạo địa phương và Bộ CHQS tỉnh Hà Giang; đồng thời chỉ đạo ban CHQS xã huy động lực lượng dân quân xuống hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả. Ban CHQS huyện giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Chỉ huy trưởng phụ trách lực lượng xuống địa bàn giúp dân vận chuyển tài sản, dựng nhà tạm. Khi cơn lũ đi qua, Ban CHQS huyện hỗ trợ một phần kinh phí giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đồng chí Cháng Văn Chanh, Bí thư Đảng uỷ xã Cao Bồ cho biết: Địa phương có hơn 90% đồng bào dân tộc Dao, 755 hộ dân, gần 4.000 khẩu, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song những năm gần đây kinh tế có nhiều khởi sắc, đời sống bà con dần được nâng lên. Ngay sau trận lũ xảy ra ở thôn Tham Còn, địa phương đã hoàn thành việc làm nhà mới cho 10 hộ bị thiệt hại và trang bị vật dụng giúp bà con ổn định sinh hoạt. Địa phương cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên và nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước.

Một năm mới lại về ở khu tái định cư Tham Còn. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, nhưng niềm hy vọng về một cuộc sống mới đủ đầy lại được gieo lên nơi vùng đất khó. Xuân này bà con thôn Tham Còn ai ai cũng vui hơn, hạnh phúc hơn.

Bài, ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG (Báo Quân khu 2)