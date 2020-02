WHO đặt tên Covid-19 cho chủng mới của virus Corona

BHG - Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra; đồng thời ngăn chặn sự kỳ thị, tránh nhắc đến một vị trí địa lý cụ thể, các loài động vật hoặc nhóm người, ngày 11.2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đặt tên mới cho chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào ngày 31.12.2019 là "Covid-19", đồng thời kêu gọi toàn thế giới hợp tác đối phó với dịch bệnh này.

Cán bộ y tế cơ sở tại Vị Xuyên tuyên truyền người dân cách phòng, chống dịch.

Theo Tổng Giám đốc WHO: “co” là chữ viết tắt của “corona”, “vi” là “virus” và “d” là “dịch bệnh” (“disease” trong tiếng Anh), và “19” là năm phát hiện ra chủng virus này. WHO cũng cho rằng, dịch bệnh hiện nay không chỉ là việc riêng của Trung Quốc mà còn đặt ra mối “đe dọa rất lớn” với thế giới, chính vì vậy WHO kêu gọi các nhà khoa học trên toàn thế giới phải đoàn kết, chia sẻ mẫu phẩm, chuỗi virus và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thuốc điều trị cũng như vaccine phòng ngừa.

Phan Mạnh