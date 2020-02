Tích cực bình ổn giá khẩu trang y tế và các dung dịch diệt khuẩn phòng bệnh viêm phổi cấp

BHG - Ngay sau có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới từ vi rút corona gây ra sáng ngày 1.2.2020, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương nắm tình hình chặt chẽ, chỉ đạo cơ quan chức năng thu hồi ngay giấy phép kinh doanh đối với các cửa hàng dược tăng giá khẩu trang và các loại nước diệt khuẩn, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã có văn bản chỉ đạo đội quản lý thị trường các huyện, thành phố triển khai quyết liệt, kiểm tra các cửa hàng thuốc trên địa bàn quản lý để ký cam kết bình ổn giá khẩu trang y tế và các loại nước diệt khuẩn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các của hàng bán thuốc trên địa bàn thành phố Hà Giang, chiều 1.2. Một số cửa hàng thuốc khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh được phóng viên hỏi mua thì đều nhận câu trả lời hết khẩu trang; có cửa hàng đồng ý bán nhưng chỉ bán với số lượng từ 5 cái trở xuống với giá 5.000/cái, loại khẩu trang hoạt tính, bốn lớp. Trong khi đó, sáng 1.2, Nhà thuốc Sơn Tân, tổ 9, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) đã cấp phát miễn phí 1.000 khẩu trang y tế cho người dân; đồng thời công khai treo biển bán khẩu trang y tế với giá 3 nghìn đồng/chiếc cho người dân.

Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Hà Giang công khai đường dây nóng tại các cơ sở bán thuốc, và nơi công cộng. Ảnh: CTV

Ở một khía cạnh khác, hoạt động mua bán khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp trên mạng xã hội cũng khá phức tạp, cơ bản giá đều được đẩy lên cao so với bình thường. Một nick name chuyên bán hàng online trên mạng xã hội Facebook và Zalo cho biết: “Mình đã nhập 100 lốc khẩu trang y tế (mỗi lốc 20 cái) từ bạn bè quen trên mạng về Hà Giang bán lại với giá 100 nghìn đồng/1 lốc (bình thường chỉ 20 nghìn đồng), vậy mà hàng nhập đến đâu cháy hàng đến đó, thậm chí ngày hôm nay phải từ chối nhận các đơn hàng vì không có”. Ở một nick name khác giao bán loại 50 cái/lốc với giá 200 nghìn đồng (bình thường chỉ có 50 nghìn đồng/lốc 50 cái), đồng thời cũng khan hàng và hết từ ngày hôm qua.

Đội Quản lý thị trường huyện Quang Bình yêu cầu các chủ cửa hàng dược ký cam kết. Ảnh: Kỳ Duyên

Theo đồng chí Vũ Quốc Khánh, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Giang, cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Tính hết trưa ngày 1.2, số người chết do virus corona gây gia tăng lên 259, số ca nhiễm tăng lên 11.791. Tại Việt Nam đã phát hiện 6 ca nhiễm bệnh. Trước sự lây lan nhanh của dịch bệnh, người dân đã chủ động mua các vật dụng y tế như khẩu trang, các loại nước có chức năng diệt khuẩn để phòng, chống dịch; nhu cầu tăng cao nên đã có một số cơ sở kinh doanh đầu cơ, găm giá hoặc bán với giá cao để trục lợi. Để ngăn chặn trường hợp trên, Cục quản lý thị trường tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội quản lý thị trường các huyện, thành phố triển khai, giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc bán khẩu trang y tế và các loại nước diệt khuẩn. Đồng thời yêu cầu các chủ cửa hàng ký cam kết với cơ quan quản lý thị trường với nội dung: Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán theo đúng giá đã niêm yết; hàng hóa bán tại cơ sở kinh doanh phải đầy đủ hóa đơn, chứng từ; không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa, nhất là khẩu trang y tế, sản phẩm sát khuẩn tay, chân, miệng để đẩy giá, trục lợi từ người tiêu dùng…

Nhà thuốc Sơn Tân cấp phát 1000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Ảnh: Diệu Kế

Đồng chí Vũ Quốc Khánh cũng yêu cầu các đội quản lý thị trường công khai đường dây nóng thuộc Ban chỉ đạo 389 tại các huyện, thành phố. Khi người dân phát hiện các cơ sở kinh doanh có ý đồ trục lợi, đẩy giá cao thì báo ngay cho Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố; hoặc gọi trực tiếp số điện thoại di động của Đồng chí Vũ Quốc Khánh: 0839126868 để xử lý kịp thời.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế cho biết: Hiện cả nước có hơn 30 đơn vị sản xuất trang thiết bị khẩu trang, chính vì vậy Việt Nam đủ nguồn cung cấp khẩu trang y tế cho tất cả người dân, cho nên người dân không nên hoang mang, lo lắng vì sự thiếu hụt nguồn khẩu trang y tế và các loại nước diệt khuẩn phòng bệnh.

Bài, ảnh: Lê Lâm – Diệu Kế