Số điện thoại phục vụ phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona

BHG - Thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; sự chỉ đạo của tỉnh, ngày 2.2.2020, Sở Y tế có thông báo số 16/TB-SYT về việc cung cấp số điện thoại phục vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Các số điện thoại do Sở Y tế cung cấp nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin và trả lời các ý kiến liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Dưới đây là các số điện thoại tiếp nhận thông tin của Sở Y tế: