Phòng Thanh tra Công an tỉnh hỗ trợ 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

BHG - Vừa qua, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, nhận đỡ đầu 3 anh em trong một gia đình tại thôn Há Súa. Đó là các cháu Sùng Mí Tủa (13 tuổi), Sùng Mí Nu (10 tuổi) và Sùng Mí Say (7 tuổi), có hoàn cảnh bố không may bị ốm chết, mẹ bỏ đi mất tích; hiện các cháu đang sống cùng với bà nội già yếu, điều kiện cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần tương thân, tương ái, Phòng Thanh tra Công an tỉnh đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm dành sự quan tâm, hỗ trợ các cháu bằng hiện vật gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt trị giá 1 triệu đồng/tháng, hỗ trợ trong thời gian 2 năm. Qua đó, giúp đỡ các cháu có điều kiện thuận lợi hơn trong cuộc sống và tiếp tục được học tập.

Đại diện lãnh đạo xã Hố Quáng Phìn và Phòng Thanh tra Công an tỉnh trao quà cho 3 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Trung Thực