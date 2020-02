BHG - “Nhặt được của rơi đem trả người mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người và phẩm chất này, ngay từ khi còn bé, mỗi chúng ta đều được răn dạy. Nét đẹp này được gìn giữ thông qua những việc làm tử tế đã lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người; dù những bon chen trong cuộc sống thường nhật vẫn không thể xóa nhòa.

Chị Phạm Thanh Huyền trả lại chiếc ví nhặt được cho chủ nhân.

Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt đều là hành động đẹp không phân biệt địa vị, tuổi tác và đều đáng được trân trọng, tuyên dương. Lan tỏa nét đẹp trong những ngày đầu năm 2020, có thể kể đến tấm gương điển hình nhặt được của rơi trả lại người mất của chị Phạm Thanh Huyền (sinh 1985, công chức UBND xã Tùng Vài (Quản Bạ) và cháu Lê Mạnh Hùng (sinh 2009), học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Tam Sơn (Quản Bạ).

Vào chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020, trên đường từ trung tâm xã Tùng Vài ra thị trấn Tam Sơn, chị Phạm Thanh Huyền, công chức UBND xã Tùng Vài nhặt được một chiếc ví da màu nâu; kiểm tra bên trong ví có nhiều giấy tờ và tài sản có giá trị gồm: Giấy CMTND, thẻ Đảng viên, Giấy phép lái xe mang tên Dương Thìn Ngọc (sinh 1985), trú thôn Lùng Hóa, xã Lùng Tám (Quản Bạ) cùng 1 số giấy tờ quan trọng khác và số tiền mặt 9.760.200 đồng. Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, chị Huyền đã giao nộp toàn bộ số tài sản nhặt được trên cho Công an huyện. Tiếp nhận số tài sản từ chị Phạm Thanh Huyền, Công an huyện Quản Bạ nhanh chóng tìm cách liên hệ với chủ nhân của chiếc ví. Đến 16 giờ, ngày 3.1, toàn bộ số tài sản trên được Công an huyện và chị Phạm Thanh Huyền trao trả lại cho anh Dương Thìn Ngọc. Cũng giống như chị Phạm Huyền, em Lê Mạnh Hùng (sinh 2009), học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Tam Sơn (Quản Bạ) là đại diện cho những tấm gương sáng đáng được tuyên dương, khích lệ và lan tỏa trong các đơn vị trường học. Ngày 30.12.2019, trên đường đi học về đến cổng chợ trung tâm huyện, em Hùng nhặt được 1 chiếc điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu OPPO. Ngay sau khi nhặt được tài sản trên, em đã đến Công an huyện trình báo với mong muốn nhanh chóng tìm lại chủ nhân của chiếc điện thoại. Tiếp nhận chiếc điện thoại của em Hùng, Công an huyện Quản Bạ đã tìm cách liên hệ và trả lại cho đúng người đánh rơi.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Quản Bạ đã có nhiều tấm gương sáng về nhặt được của rơi, trả lại người mất. Từ những cán bộ, công chức cho đến những nông dân và các cháu học sinh nhỏ tuổi. Đây đều là những việc làm tử tế mà mỗi người chúng ta nên làm; không chỉ riêng với chị Phạm Thanh Huyền và em Lê Mạnh Hùng mà còn rất nhiều gương sáng khác luôn tâm niệm rằng: Khi giúp được ai đó việc gì, dù là việc nhỏ nhất để nhận thấy niềm vui và nụ cười của mỗi người xung quanh thì sẽ cảm thấy mình đã sống có ý nghĩa hơn, bởi giúp người cũng như giúp chính bản thân mình. Hành động “Nhặt được của rơi trả lại người mất” của hai tấm gương nêu trên xứng đáng để cho mỗi chúng ta noi theo, học tập và cần lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Hoàng Chính (Quản Bạ)