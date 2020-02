Các trường Mầm non tích cực phòng dịch

BHG - Xác định học sinh mầm non dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, do vậy các trường rất chú trọng phòng, chống dịch nCoV.

Giáo viên Trường Mầm non Sơn ca (thành phố Hà Giang) vệ sinh lớp học.

Tại Trường Mầm non Sơn Ca (thành phố Hà Giang), các cô giáo đang tập trung làm tốt công tác vệ sinh trường, lớp học. Cô Nông Bích Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên đảm bảo đủ quân số, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế thực hiện phòng, chống dịch nCoV. Thông qua nhiều kênh thông tin, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nắm bắt, hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên đều có ý thức cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhà trường đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi và vệ sinh an toàn thực phẩm”. Ngoài ra, các trường Mầm non đã chủ động phân công giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; phát tờ rơi, hướng dẫn 6 bước rửa tay cho phụ huynh học sinh.

Tuy không tổ chức giảng dạy nhưng các trường vẫn bố trí lãnh đạo trực, phân công giáo viên đến trường hỗ trợ vệ sinh trường, lớp. Hầu hết các trường đã tổ chức vệ sinh phòng học, bàn ghế, nhà vệ sinh, đồ chơi trẻ em, khuôn viên trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại. Cô Nguyễn Thị Tám, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai (thành phố Hà Giang), chia sẻ: “Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Ông Vương Đình Cường, Phó trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang, cho biết: Ngành Giáo dục thành phố xác định phòng, chống nCoV trong trường học là một trong những công việc quan trọng và khẩn cấp. Ngành đã chủ động triển khai các văn bản của Sở GD&ĐT, của thành phố về phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với cơ quan y tế trong tuyên truyền, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh trường lớp.

Trước những thông tin về dịch bệnh do virus nCoV gây ra, Sở GD&ĐT khuyến cáo các trường học phòng bệnh hơn chữa bệnh, thực hiện phun tiêu độc, khử trùng trường, lớp trước thời gian học sinh trở lại trường. Đồng thời, công bố đường dây nóng để các nhà trường, phụ huynh kịp thời liên hệ, thông báo tình hình phòng, chống dịch.

Bài, ảnh: Lê Hải