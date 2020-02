Ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh do nCoV, tỉnh Hà Giang

BHG - Trước tình hình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus nCoV trên thế giới và tại Việt Nam, với sự chủ động chuẩn bị các tình huống phòng, chống dịch nhằm có thể phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong. Ngày 7.2.2020, BCĐ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-BCĐ, đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tỉnh Hà Giang.

Bạn đọc nhấn link dưới đây để xem Kế hoạch số 18/KH-BCĐ về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tỉnh Hà Giang.

