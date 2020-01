Phòng cháy, chữa cháy dịp Tết Nguyên đán

BHG - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các lễ hội, sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Công an tỉnh; thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh đã triển khai tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, các khu dân cư, tổ dân phố, hộ kinh doanh về nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ cháy, nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn học sinh Trường THPT Chuyên cách dập tắt đám cháy.

Theo báo cáo từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 61 vụ cháy, trong đó: Cháy rừng 1 vụ; cháy nhà 55 vụ; cháy xe ô tô 1 vụ; cháy xe mô tô 1 vụ; cháy kho hàng hóa 2 vụ; cháy trạm biến áp nhà máy thủy điện 1 vụ. Tổng thiệt hại ước tính trên 10,4 tỷ đồng. Nguyên nhân do sơ xuất trong khi sử dụng lửa 14 vụ, chập đường điện 31 vụ, hở bình gas 1 vụ và vi phạm quy định an toàn PCCC 2 vụ… Xác định thời điểm Tết Nguyên đán và dịp lễ hội, nơi tập trung đông người dễ xảy ra nguy cơ cháy, nổ; đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) phải có biện pháp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền tại các địa bàn cơ sở; đồng thời yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây nên.

Do đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở trên địa bàn và tiến hành kiểm tra an toàn PCCC được 710 lượt cơ sở; kiến nghị khắc phục sửa chữa 1.731 sở hở, thiếu sót. Xử phạt hành chính 48 vụ với số tiền trên 63 triệu đồng nộp Kho bạc Nhà nước. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC được 24 lớp, với 1.537 lượt người tham gia; tuyên truyền về PCCC được 14 lớp, với 3.186 lượt người tham gia. Tổ chức phát trên 2.000 tờ rơi khuyến cáo nguy hiểm cháy, nổ tại các cửa hàng xăng dầu, đại lý gas trên địa bàn thành phố Hà Giang… Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở, người dân chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC; đồng thời phối hợp với Công an thành phố Hà Giang hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC cho 50 hộ kinh doanh tại khu vực tổ 8, 9 phường Trần Phú. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC còn phối hợp với Trường THPT Chuyên Hà Giang, Công ty TNHH MTV Giáo dục tài năng trẻ Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa” nhằm trang bị cho học sinh, thiếu nhi những kiến thức, tính chủ động xử lý khi rơi vào tình huống nguy hiểm, xảy ra cháy, nổ.

Thực hiện đợt cao điểm của Công an tỉnh trong đợt Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát PCCC đã đề xuất Công an các huyện, thành phố tham mưu với UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia PCCC và CNCH, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2020. Phối hợp tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy từ việc đốt hương thờ cúng, đốt vàng mã ở các đền, đình chùa, nhất là những nơi tổ chức lễ hội và tại gia đình... Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về PCCC; góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đón Xuân mới vui tươi, an toàn.

Bài, ảnh: Lê Hải