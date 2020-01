Đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

BHG - Đó là Chỉ thị 2817/CT-UBND ngày 30.12.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn. Theo Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lạnh mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời có những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Người dân thành phố Hà Giang chuẩn bị hoa, cây cảnh chơi Tết

Chủ động bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, tăng cường thanh tra, kiểm tra các vấn đề về an toàn thực phẩm; có phương án phòng, chống các dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường điều tiết, quản lý chặt chẽ vấn đề vận tải, phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các đường dây mua bán, tàng chữ chất ma túy, pháo nổ, tổ chức đánh bạc và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp diễn ra trước, trong và sau Tết; rà soát, nắm tình hình đời sống của nhân dân, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, người nghèo, người cao tuổi…

Đối với UBND các huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2020 phải phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm, an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước. Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp…

