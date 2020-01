Đảm bảo an toàn thị trường dịp Tết

BHG - Tết Nguyên đán đang đến gần, hoạt động kinh doanh thương mại, hàng hóa trên thị trường diễn ra khá sôi động. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, các ngành chức năng của tỉnh đã tích cực vào cuộc kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa phục vụ Tết Canh Tý 2020.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại Nhà phân phối Bằng Phấn, tổ 15 phường Minh Khai (thành phố Hà Giang).

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh; tỉnh đã chỉ đạo việc kiểm tra tình hình triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đến Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố. Trong đó, tập trung vào những mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết như: Ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, văn hóa phẩm độc hại có nội dung xấu. Các mặt hàng thiết yếu, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như: Hàng may mặc, lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, xăng dầu, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, hàng tươi sống…

Trọng điểm kiểm tra tập trung vào một số cửa khẩu, lối mở; các chợ trung tâm, cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, nhà phân phối, nơi tập kết hàng hóa, kho hàng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm; sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại… Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, năm nay các ngành chức năng chú trọng đến việc ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới. Có giải pháp bình ổn, ổn định thị trường khi có dấu hiệu, dự báo biến động giá mặt hàng thịt lợn và các nhóm thực phẩm khác.

Bà Lê Ngọc Anh, chủ cơ sở phân phối Bằng Phấn, tổ 15 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, cho biết: “Tết năm nay, sức mua của người tiêu dùng tiếp tục tăng, các mặt hàng được lựa chọn nhiều là rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, sữa… Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về nhập hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không bán hàng hết hạn sử dụng, có kệ bày hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Giang, thực hiện công tác đảm bảo an toàn thị trường, thành phố đã có nhiều giải pháp tích cực để bình ổn thị trường dịp Tết. Qua đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giải tuy không có nhiều diễn biến phức tạp, không phát hiện các đường dây, ổ nhóm lớn về buôn lậu… Về công tác quản lý thị trường, đã xử lý 23 vụ trong đợt cao điểm dịp Tết, nộp ngân sách trên 118 triệu đồng. Các vi phạm thường thấy như: Nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng xâm nhập; kinh doanh thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn; trốn tránh việc kiểm dịch động vật tại các trạm kiểm dịch; kinh doanh hàng quá hạn sử dụng… Về bình ổn giá thịt lợn, do địa bàn thành phố Hà Giang đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, làm giá thịt lợn tăng từ 130 – 150 nghìn đồng/kg; các cơ quan chức năng đã triển khai công tác chống đầu cơ, tích trữ, ngăn chặn việc vận chuyển lợn bệnh, lợn lậu, đưa lợn sang biên giới qua đường tiểu ngạch.

Để người dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn, các ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật thương mại; lựa chọn hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Bài, ảnh: Lê Hải