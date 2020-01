Các đồng chí lãnh đạo Quân khu II và các cơ quan của tỉnh chúc Tết các đơn vị

BHG – * Ngày 9.1, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chủ huy (BCH) Quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 2 chúc Tết BCH Quân sự tỉnh

Gặp gỡ, phát biểu với cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã gửi lời chúc an khang, thịnh vượng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời đánh giá cao vai trò BCH Quân sự tỉnh trong công tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác QS – QP năm 2019. Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Thời gian tới BCH Quân sự tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn, mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của tỉnh về công tác QS - QP, sẵn sàng chiến đấu năm 2020 tới 100% cán bộ, chiến sỹ; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới, nội địa. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị tổ chức đại đội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân khu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quốc Hoàn

* Ngày 9.1, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu II cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

Tại Đồn, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng đã nghe Chỉ huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, công tác đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán.

Tặng quà, chúc Tết Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 của Đồn. Đồng thời quán triệt tập thể cán bộ, chiến sỹ trong Đồn cần thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết các cấp về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, ý nghĩa, an toàn, tiết tiệm. Đơn vị cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự xã hội; quan tâm chăm lo đầy đủ chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân; duy trì quân số và chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định…

Tin, ảnh: Quỳnh Anh (huyện Vị Xuyên)

* Trong 2 ngày 8 và 9.1, đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Đồn Công an Xín Mần, Đồn Biên phòng Xín Mần và tặng quà các hộ gia đình có công, CCB nghèo, hộ nghèo trên địa bàn huyện Xín Mần.

Đại tá Hầu Văn Lý, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các cháu học sinh trường tiểu học, trung học xã Tả Nhìu

Đoàn đã đến thăm, trao tặng 1 chiếc tivi, 1 bộ máy vi tính cho Đồn Công an Xín Mần; 1 chiếc tivi cho Đồn Biên phòng Xín Mần. Tại các điểm đến thăm, chúc Tết và tặng quà đại tá Hầu Văn Lý Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền, với tinh thần “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, phát huy tốt truyền thống cách mạng, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng chuyên trách trong quản lý vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các hộ nghèo tại xã Xín Mần.

Đến thăm, tặng quà tết cho 4 gia đình người có công, CCB nghèo tại thị trấn Cốc Pài, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng mỗi hộ 1 chiếc tivi. Tại xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, đoàn đã trao tặng chăn, màn, ấm chén, bát, đĩa… cho 5 gia đình thuộc diện CCB nghèo được hỗ trợ theo kế hoạch của Công an tỉnh. Đoàn cũng đến thăm và trao quà cho các em học sinh trường Tiểu học và THCS xã Tả Nhìu, trường THCS Liên Việt thị trấn Cốc Pài và trao tặng 20 suất quà cho các gia đình nghèo tại xã Xín Mần.

Phương Thúy

* Ngày 8.1, đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết cán bộ lão thành nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại xã Tùng Bá.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ lão thành tại thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá.

Thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Huấn Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cư trú tại thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, Bí thư Huyện ủy Vi Hữu Cầu đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc đồng chí Huấn Văn Sơn và gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo; tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước; tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện vững tin, vượt khó đi lên, góp phần đưa Vị Xuyên ngày càng phát triển.

Hà Trang (Vị Xuyên)

* Ngày 8.1, đoàn công tác của Sở Y tế đã đến thăm, chúc Tết và trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại xã Tả Ván, huyện Quản Bạ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lãnh đạo Sở Y tế trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng Hồ Tiến, xã Tả Ván

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và chia sẻ khó khăn với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, Sở Y tế thường xuyên quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt đối với xã đỡ đầu Tả Ván bằng các hoạt động thiết thực như quyên góp, tặng quà cho xã, Trạm Y tế, trường học, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó... Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đoàn công tác Sở Y tế đã trao tặng những phần quà có ý nghĩa cho UBND xã, các trường học trên địa bàn xã, Trạm Y tế và học sinh nghèo vượt khó; 10 gia đình chính sách và 30 hộ nghèo của xã với tổng trị giá hơn 18 triệu đồng. Đặc biệt đoàn công tác sở Y tế đã tổ chức Lễ bàn giao công trình Nhà tình nghĩa cho gia đình anh Vàng Hồ Tiến với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Thùy Dung (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

BHG - Chào đón Tết Nguyễn đán Canh Tý năm 2020. sáng 10.1, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup phối hợp với huyện Mèo Vạc tiến hành trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện.

Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup trao cho các hộ nghèo xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc

Đoàn đã đến thăm, trao 450 suất quà, với tổng trị giá 270 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 3 xã trên địa bàn huyện, gồm: Tả Lủng, Sủng Trà, Lũng Chinh (mỗi xã 150 suất quà) trị giá mỗ suất quà 600.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo. Những phần quà trên có ý nghĩa thiết thực giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mèo Vạc có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm, sum vầy; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chủ trương “Người người có Tết, nhà nhà có Tết”.

Hà Linh (Mèo Vạc)