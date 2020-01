Bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán

BHG - Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đang tới gần. Đây là thời điểm giá cả thị trường thường có xu hướng tăng. Với các mặt hàng thiết yếu sẽ cung ứng và có mức tiêu thụ lớn trong dịp Tết đó là: Gạo tẻ, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến sẵn, thịt lợn, gia cầm... Nhằm đảm bảo bình ổn giá cả các mặt hàng, các ngành chức năng đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp tạo nguồn hàng ổn định và giúp người tiêu dùng yên tâm đón Tết.

Một cửa hàng kinh doanh tại tổ 5 phường Nguyễn Trãi (TPHG). ảnh: Quỳnh Hương

Thịt lợn được xem là thực phẩm phổ biến và có nhu cầu cao nhất trong dịp Tết, nhưng do tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn và cả nước có diễn biến thất thường nên giá thịt lợn hiện đang ở mức cao. Qua khảo sát thị trường hiện nay, mức giá lợn hơi bình quân dao động từ 80.000 – 90.000 đồng/kg, giá lợn thịt dao động từ 150.000 – 190.000 đồng/kg. Theo báo cáo của Sở Công thương, dự kiến nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý ước khoảng 8.081 tấn lợn hơi tương đương 3.960 tấn lợn thịt.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, hiện không khí Tết đã bắt đầu len lỏi vào từng góc phố với các mặt hàng truyền thống như: Hoa đào; đèn lồng đỏ rực; các loài hoa đa dạng đang đua nở các góc phố... Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, tổ 5 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang chia sẻ: “Tuy ngày Tết đã cận kề, nhưng do năm nay Tết đến sớm hơn so với mọi năm và giá cả thị trường có phần bất ổn, nên đa số người tiêu dùng vẫn do dự. Năm nay, để gia đình đón Tết đủ đầy, mình đã chọn mua sắm theo cách lựa chọn có chọn lọc, với việc ghi và khảo sát giá các mặt hàng trước và sau đó đưa ra quyết định mua. Theo đó hiện nay, hầu hết các mặt hàng như: Bánh kẹo, hoa quả, nước uống đều có giá ổn định, chỉ riêng có thịt lợn là tăng giá... Để thay thế các món ăn từ thịt lợn như mọi năm, gia đình lựa chọn các sản phẩm mới như: Giò gà, nem hải sản... vừa giúp đổi vị mà lại có giá thành vừa phải hơn”.

Còn theo bác Nguyễn Thị Là, tổ 2, phường Minh Khai: “Trong dịp Tết, gia đình thường chuẩn bị những món ăn truyền thống như: Giò xào; thịt nấu đông; nem rán; dưa hành... nên nhu cầu thịt lợn của gia đình trong dịp Tết là rất lớn, với giá cả thị trường hiện nay khiến tôi phải đong đếm và tính toán kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định mua.

Tại một số điểm kinh doanh tạp hóa và các chợ trên địa bàn, lượng hàng hóa phục vụ Tết năm nay khá đa dạng cả về số lượng và mẫu mã. Được xem là thời điểm bận rộn nhất trong năm của nhiều cửa hàng tạp hóa, với sức mua lớn của người dân, bác Vi Thị Lụa, chủ cửa hàng Vi Lụa, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang cho biết: “Hiện đang là thời điểm đông khách nhất của cửa hàng, sức mua của người dân tăng từ 2 – 3 lần so với ngày thường. Để đảm bảo cung ứng đủ, phục vụ nhu cầu của người dân, cửa hàng đã bắt đầu nhập hàng và có phần dự trữ hàng từ sớm, đặc biệt là các mặt hàng có sức mua lớn như: Bánh kẹo, nước ngọt, miến... cửa hàng đã nhập với số lượng lớn...”.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay số lợn đến tuổi giết mổ trên địa bàn toàn tỉnh là 184.995 con, trước mắt vẫn đảm bảo đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Hoàng Yến