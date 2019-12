Tin gió mùa đông bắc

Hiện nay (18.12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng đêm nay 18.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay (18.12) trên địa bàn tỉnh có mưa rải rác, có nơi có mưa rào, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Từ ngày mai 19.12 trời trở rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực vùng núi thấp phổ biến từ 13 – 15 độ C, vùng núi đất phía tây và Bắc Mê từ 10 – 12 độ C, vùng núi cao từ 7 - 9 độ C.

Đình Hợp - Nguyễn .Trang (Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh)