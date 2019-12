Công an 2 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng thực hiện Chương trình tình nguyện mùa Đông

BHG - Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện chương trình tình nguyện mùa Đông tại xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Đoàn Thanh niên Công an 2 tỉnh cắt băng khánh thành công trình “Con đường thanh niên” thôn Cao Sơn, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê.

Tại xã Thạch Lâm, Đoàn đã trao tặng 1 tủ lạnh, 1 máy lọc nước và 1 máy bơm cho Trường Mầm non Thạch Lâm, đồng thời tặng 10 chăn ấm, 84 phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 20 chăn ấm và mũ bảo hiểm cho các gia đình có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thanh niên tiêu biểu của xã. Đoàn cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đêm giao lưu văn nghệ phục vụ nhân dân trong xã. Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, Đoàn đã tổ chức khánh thành công trình “Con đường thanh niên” có chiều dài hơn 300m, chiều rộng 2,5m được Đoàn Công an tỉnh Hà Giang vận động xã hội hoá kêu gọi một doanh nghiệp tài trợ với trị giá 100 triệu đồng và nhân dân đóng góp ngày công, tiền san gạt mặt bằng để thực hiện con đường, tạo điệu kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường, qua đó góp phần ổn định đời sống nhân dân. Đoàn cũng đã trao 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó có thành tích tốt trong học tập; trao các suất quà cho cán bộ, công chức xã, cán bộ đoàn cơ sở, công an viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó Đoàn Thanh niên Công an 2 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng đã dâng hương và tham quan khu di tích lịch sử Căng Bắc Mê, xã Yên Cường. Đây là các hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình tình nguyện mùa Đông, giao lưu đoàn khu vực giáp tỉnh Hà Giang - Cao Bằng năm 2019 nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang và Cao Bằng trong tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Diệu Loan