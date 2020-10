BHG - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI, huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức giải đua thuyền chinh phục hẻm Tu Sản – Mã Pì Lèng năm 2020.

Các vận động viên tham gia giải đua thuyền Nho Quế River Paradise huyện Mèo Vạc năm 2018.

Theo kế hoạch, giải sẽ được tổ chức vào ngày 24.10 tại khu vực lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1. Đối tượng đăng ký tham gia là các vận động viên nam, nữ phong trào trong tỉnh và vận động viên đến từ các câu lạc bộ trong cả nước. Hình thức gồm đua thuyền kayak và thuyền sup, cự li đường đua 4km và 10km. Nội dung đua thuyền sup gồm lứa tuổi từ 18 – 36 tuổi nam, nữ; thuyền kayak đôi nam, nữ phối hợp 10km. Lộ trình đường đua từ mặt tràn thủy điện qua hẻm vực tu sản đến thôn Tà Làng, xã Pải Lủng và ngược lại. Tham gia giải đua, các vận động viên, đại biểu và du khách thập phương sẽ được trải nghiệm hoạt động chèo thuyền kayak, sup, thuyền hơi, cắm trại dã ngoại và thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch của huyện, nhất là vẻ đẹp của những cánh đồng hoa Tam giác mạch...

Giải đua thuyền chinh phục hẻm Tu Sản là cơ hội để huyện Mèo Vạc giới thiệu, quảng bá với du khách trong nước và quốc tế về tiềm năng, lợi thế về du lịch của địa phương.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)