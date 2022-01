Tín hiệu vui từ du lịch đầu năm mới

BHG - Trong những ngày đầu tiên của năm mới, lượng khách du lịch nội địa đến Hà Giang tăng mạnh. Các doanh nghiệp du lịch tại tỉnh kỳ vọng năm nay du lịch nội địa sẽ khôi phục trở lại và khởi sắc mạnh mẽ hơn.

Du khách nhảy sạp tại Khu du lịch H’Mông Village. Ảnh: VIỆT TÚ

Đến du lịch Hà Giang vào ngày đầu năm mới 2022, du khách đến từ Morocco, anh Ait Bah Rachid cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Giang, tôi có ấn tượng tốt đẹp về phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và con người Hà Giang thân thiện, mến khách. Trong 3 ngày đầu năm mới này, tôi đã có kế hoạch đi các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Tôi tin rằng mình sẽ có những trải nghiệm du lịch đẹp ở đây và sẽ giới thiệu đến với bạn bè về mảnh đất và con người Hà Giang”.

Khách du lịch chụp hình lưu niệm tại H’Mông Village (Quản Bạ). Ảnh: LÊ HẢI

Không đi chơi xa trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, ông Kiều Hồng Sang ở huyện Vị Xuyên, cũng chọn các điểm du lịch trong tỉnh như H’Mông Village tại huyện Quản Bạ để tham quan và chụp hình cho cả gia đình. Ông Sang chia sẻ: “Do đã làm việc bận rộn cả năm nên gia đình tôi tìm đến các điểm du lịch trong tỉnh để cả nhà nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần. Tình hình dịch bệnh ở các tỉnh vẫn còn phức tạp, thay vì đi chơi xa sẽ khó khăn về tàu, xe, gia đình tôi chọn nghỉ ngơi ngay tại tỉnh, nơi tôi sinh sống nhưng thực sự còn nhiều nơi chúng tôi chưa đến bao giờ. Khi đến H’Mông Village tôi thấy cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, môi trường sinh thái đẹp, tái hiện được phong cách xây dựng nhà truyền thống của dân tộc Mông tạo thành sự kết hợp rất độc đáo, khiến cho cả gia đình được tận hưởng bầu không khí trong lành và thư giãn.

Các doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch cho biết, năm nay lượng khách du lịch đến Hà Giang khá đông, đây là một khởi đầu tốt khi gần một năm qua ngành Du lịch phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Giám đốc H’Mông Village, Lại Quốc Tĩnh, cho biết: “Ngay từ những ngày đầu năm mới, khu nghỉ dưỡng của chúng tôi đã được khách đặt hết phòng, trung bình mỗi ngày H’Mông Village đón tiếp khoảng 200 lượt khách đến tham quan du lịch và 80 khách lưu trú tại resort. Để chuẩn bị đón khách đợt Tết Dương lịch này, chúng tôi đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chỉ nhận khách đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, khi khách đến thì đều phải khai báo y tế bằng ứng dụng PC Covid, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chuẩn bị các chương trình biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại để phục vụ du khách”.

Tết Dương lịch năm nay, lượng khách du lịch lên Hà Giang rất đông. Do đó, Sở VH,TT&DL đã đề nghị các huyện, thành phố tuyên truyền đến các khách sạn, nhà hàng không được tăng giá các dịch vụ. Đồng thời thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch. Theo đó, các khu di tích, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch và các cơ sở lưu trú khi hoạt động trở lại phải đảm bảo các tiêu chí như: Quản lý an toàn, phục vụ an toàn, nhân viên an toàn và tiếp đón khách an toàn. Đối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành vận chuyển khách du lịch cũng phải đảm bảo đủ các yếu tố an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động đón khách, điều kiện làm việc và điều kiện tổ chức du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục áp dụng mức giảm 50% phí tham quan đối với các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh, gồm: Cột Cờ Lũng Cú, Nhà Vương, hang Lùng Khúy, Thác Tiên – Đèo Gió, Bãi đá cổ Nấm Dẩn. Khuyến khích các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí do doanh nghiệp tư nhân đầu tư cơ cấu lại giá vé vào cổng, giá dịch vụ; có chính sách miễn, giảm giá vé cho khách đi theo đoàn, khách cư trú trong tỉnh, khu vực. Hiệp hội Du lịch tuyên tuyền, vận động các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ tham gia Liên minh kích cầu du lịch ứng phó với dịch Covid-19. Tăng cường liên kết, hợp tác với một số địa phương trọng điểm du lịch trong cả nước, tiến tới liên kết hợp tác với nước ngoài về xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, sản phẩm dịch vụ, kết nối doanh nghiệp, đối lưu trao đổi nguồn khách với nhau; hỗ trợ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Đây là những điều kiện thuận lợi để tỉnh khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới.

VIỆT TÚ