BHG - Chào mừng Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 29.12, tại Hà Nội, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 và giải cuộc thi ảnh “Việt Nam 2020”; Triển lãm ảnh “Việt Nam 2020”, “Ấn tượng 2021”.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao chứng nhận giải cho lãnh đạo Báo Hà Giang.

Do dịch COVID-19, do vậy năm 2021, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam quyết định hoãn Hội báo toàn quốc, nhưng tổ chức bình chọn và trao giải các ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021, gồm: Bìa báo Tết ấn tượng, giao diện điện tử Tết ấn tượng, các tác phẩm phát thanh - truyền hình Tết ấn tượng. Qua đó, Hội đồng bình chọn đã trao giải đồng hạng cho 28 tác phẩm truyền hình Tết ấn tượng, 14 tác phẩm phát thanh Tết ấn tượng và 12 giao diện báo điện tử Tết ấn tượng. Đối với bìa báo Tết ấn tượng, Hội đồng bình chọn trao 17 giải A, 29 giải B, 32 giải C và 30 giải Khuyến khích. Bìa báo Tết của Báo Hà Giang và Đặc san Người Làm báo Hà Giang đạt giải Khuyến khích.

Đối với các tác phẩm tham dự cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Việt Nam 2020”, được sáng tác trong thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.11.2020, tập trung phản ánh những thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội và những nét đẹp trong lao động, sản xuất, trong đời sống văn hóa tinh thần của con người Việt Nam. Ban giám khảo đã đánh giá và lựa chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam 2020” và 73 tác phẩm ảnh được triển lãm trong khuôn khổ Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, từ 29 -31.12.2021.

Tin, ảnh: Tiến Lâm (Hội Nhà báo tỉnh)