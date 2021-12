BHG - Ngày 25.12, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ VH,TT&DL, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 19 tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các Ủy ban của Quốc hội; các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo Sở VH,TT&DL; Hiệp hội Du lịch tỉnh…

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Hà Giang.

2 năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch của các địa phương trong cả nước. Các chỉ số tăng trưởng du lịch đều sụt giảm nghiêm trọng. Năm 2020, lượng khách quốc tế giảm 73,9% so với 2019, chỉ đạt 3,7 triệu lượt; khách du lịch nội địa giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 56 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 312.200 tỷ đồng, giảm 59% so với 2019. Năm 2021 là năm thứ 2 ngành du lịch tiếp tục chịu thiệt hại lớn, các chỉ tiêu phát triển du lịch tiếp tục giảm mạnh. 90 – 95% số lượng doanh nghiệp dịch vụ lữ hành dừng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh lưu trú bị ảnh hưởng nặng nề, công suất phòng trung bình năm ước tính chỉ đạt 5%.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Quốc hội đã chỉ đạo triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch với nhiều chính sách cụ thể như: Giảm giá bán điện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành; giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, người lao động…

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhận định đại dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, do đó ngành du lịch cần chuyển sang giai đoạn mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các tham luận tại hội thảo tập trung vào một số nội dung: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực du lịch; xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng Covid-19 để phát triển du lịch; giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách; định hướng và giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực du lịch; chính sách tín dụng hỗ trợ lĩnh vực du lịch…

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các tổ chức về du lịch trong nước và quốc tế trao đổi, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến ngành du lịch, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam giai đoạn hiện nay; thảo luận về quan điểm, định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết định những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG