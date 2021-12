BHG - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm sức khỏe của người dân vừa khôi phục và phát triển KT-XH. Tại tỉnh ta, đến nay cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, trong phòng chống dịch Covid - 19 và phục hồi phát triển KT-XH trên địa bàn. Theo đó, du lịch cũng bắt đầu mở cửa, các điểm du lịch cùng một số dịch vụ được phép đón khách trở lại.

Du khách trồng cây tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn).

Để đưa du lịch hoạt động trở lại, các ngành, địa phương trong tỉnh xác định rõ: Phát triển du lịch theo hướng thích ứng, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Cùng với đó, du lịch nội địa vẫn tiếp tục là trọng tâm trong thời gian tới. Tại các điểm du lịch được phép hoạt động trở lại phải đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn theo một số quy định bắt buộc phải thực hiện như: Du khách phải tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; cán bộ, nhân viên tại các điểm đón khách phải thực hiện nghiêm theo quy định. Hiện, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai đồng bộ công tác truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, bằng các biện pháp phù hợp, thiết thực. Trong đó, khẳng định Hà Giang là điểm đến an toàn; đồng thời thông tin các sản phẩm dịch vụ chất lượng, các sản phẩm mới, độc đáo với các gói giá cả cạnh tranh, nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh.

Vừa qua, mở đầu cho chương trình “Du lịch Hà Giang thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, TT&DL và huyện Đồng Văn tổ chức Giải Marathon “Hành trình về cực Bắc” và cuộc phát động trồng cây “Hành trình biên cương xanh”. Đây là sự kiện nằm trong chương trình “Du lịch xanh”, với mong muốn mang đến sự kết nối bền chặt giữa các địa phương, mọi du khách trong và ngoài nước thông qua những trải nghiệm về vùng đất Hà Giang hùng vĩ, thân thiện, nghĩa tình.

Có mặt và tham gia Giải Marathon “Hành trình về cực Bắc”, NSND Tự Long, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội không giấu được sự xúc động, chia sẻ: Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc, đặc biệt được tham gia nghi lễ chào cờ trên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, cảm giác linh thiêng, tự hào là những gì tôi cảm nhận sâu sắc nhất. Tôi đã biết đến Hà Giang qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhưng phải đến bây giờ, tôi mới thực sự cảm nhận hết được vẻ đẹp của mảnh đất và con người nơi đây. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp, tôi nhận thấy người dân Hà Giang nói chung, người dân huyện Đồng Văn nói riêng có ý thức vô cùng tốt trong đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Bởi vậy, sau chuyến đi này, những du khách như chúng tôi sẽ không chỉ quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp của đất và người Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế, mà còn tự ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo thực hiện “5K”, để cùng chung tay giữ gìn những vùng xanh an toàn, thúc đẩy du lịch phát triển hơn.

Theo ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh: Thời gian tới, để tiếp tục quảng bá hình ảnh Hà Giang đến với đông đảo du khách, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch bằng nhiều hình thức. Kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp, địa phương trong tỉnh hưởng ứng, thúc đẩy các gói truyền thông số trên nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube… với các thông điệp, chiến dịch quảng bá phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể. Tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu thu hút khách du lịch. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách; tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách đảm bảo an toàn và thân thiện. Tùy vào tình hình thực tế sẽ tăng cường tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để thu hút khách du lịch đến tỉnh. Đặc biệt, nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch để Hà Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Bài, ảnh: My Ly